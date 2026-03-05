Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Sinner-Svrcina, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero due del mondo è pronto all'esordio nel primo Masters 1000 della stagione per cancellare la delusione di Doha
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 indian wells

Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo dopo la deludente sconfitta contro Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo di Doha. Il numero due del mondo sarà protagonista a Indian Wells nel primo Masters 1000 della stagione dove farà il suo esordio a partire dal secondo turno. L'azzurro affronterà il ceco Dalibor Svrcina, giocatore proveniente dalle qualificazioni che al debutto ha avuto la meglio su James Duckworth

Sinner-Svrcina, quando si gioca

La sfida tra Sinner e Svrcina, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma venerdì 6 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Svrcina

Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

