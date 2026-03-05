La foto virale da Indian Wells: Jasmine Paolini e... Emily in Paris!

Reduce dalla semifinale raggiunta a Merida , anche Jasmine Paolini prepara il suo esordio a Indian Wells nel primo "1000" della stagione. La numero uno azzurra si è resa protagonista di un inizio di 2026 abbastanza sottotono e vorrà provare a voltare pagina già a partire dal torneo californiano dove scenderà in campo per il debutto al secondo turno contro la russa, naturalizzata austriaca, Anastasia Potapova , che nella sua sfida di primo turno ha avuto la meglio su Marina Stakusic .

Paolini, l'incontro con Lily Collins

In attesa di scendere in campo, Paolini è stata tra le protagoniste del Desert Smash, evento di esibizione organizzato a pochi giorni dall'inizio del torneo di Indian Wells. La toscana ha dato spettacolo sul campo e al termine dei match ha poi incontrato anche una delle attrici del momento. Si tratta di Lily Collins, protagonista della serie Netflix Emily in Paris, con la quale Jasmine ha scambiato qualche parola e scattato una foto che è già diventata virale sui social.