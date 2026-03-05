Corriere dello Sport.it
La rivelazione di Ferrero su Alcaraz: "Ho smesso di seguire Carlos su Instagram perché..."

Il coach spagnolo è tornato a parlare della rottura con il numero uno del mondo avvenuta a inizio stagione dopo una lunga collaborazione
1 min
juan carlos ferrero, Carlos Alcaraz

Sebbene fosse iniziata con una scossa la stagione di Carlos Alcaraz non poteva partire nel modo migliore. Durante la preparazione invernale il numero uno del mondo aveva infatti annunciato la fine della lunghissima collaborazione con Juan Carlos Ferrero e rivelato che a sedere nel suo box per il resto del 2026 sarebbe stato il solo Samuel Lopez. La risposta dello spagnolo è arrivata sul campo con il primo successo conquistato in carriera agli Australian Open e con il titolo vinto a Doha che ha portato a dodici il conto delle sue vittore consecutive dall'inizio del nuovo anno. 

Ferrero, ecco perché ha smesso di seguire Alcaraz sui social

In una recente intervista nel programma "El Cafelito", Ferrero è tornato a parlare della rottura con Alcaraz e ha rivelato il motivo per il quale ha smesso di seguirlo anche su Instagram: "Non l'ho fatto per dispetto, ma perché ho bisogno di un po' di tempo per separarmi. Se apro Instagram, lui compare ovunque nell'algoritmo. Se Carlos mi chiedesse di tornare? In fondo, non potrei dirgli di no. Dicono che i sequel non siano mai belli, ma ci sono alcuni film in cui lo sono".

Tutte le news di Tennis

