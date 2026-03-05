Lo sfogo senza freni di Jasmine Paolini: "La gente non si rende conto, ci sono cose che fanno davvero male"

Con l'obiettivo di dare una sterzata alla sua stagione dopo la sconfitta rimediata nella semifinale del torneo di Merida, Jasmine Paolini si prepara all'esordio nel Wta 1000 di Indian Wells. La numero uno azzurra debutterà al secondo turno contro Anastasia Potapova e proverà ad arrivare quanto più in fondo possibile. "È incredibile essere qui ogni volta e giocare questo torneo - ha rivelato Jasmine ai microfoni di Sky Sport -. Si gioca in un piccolo paesino, in mezzo al deserto e si vive con un po' più di tranquillità. A Mérida è andata meglio, quindi sono contenta. La tranquillità sarà fondamentale. Scendere in campo serena è sicuramente un obiettivo. So che mi permetterà di giocare meglio. Voglio entrare in campo senza troppi pensieri e cercare di divertirmi. Ovviamente devo concentrarmi sul mio tennis. Cercherò di affrontare il torneo così".