Lo sfogo senza freni di Jasmine Paolini: "La gente non si rende conto, ci sono cose che fanno davvero male"
Con l'obiettivo di dare una sterzata alla sua stagione dopo la sconfitta rimediata nella semifinale del torneo di Merida, Jasmine Paolini si prepara all'esordio nel Wta 1000 di Indian Wells. La numero uno azzurra debutterà al secondo turno contro Anastasia Potapova e proverà ad arrivare quanto più in fondo possibile. "È incredibile essere qui ogni volta e giocare questo torneo - ha rivelato Jasmine ai microfoni di Sky Sport -. Si gioca in un piccolo paesino, in mezzo al deserto e si vive con un po' più di tranquillità. A Mérida è andata meglio, quindi sono contenta. La tranquillità sarà fondamentale. Scendere in campo serena è sicuramente un obiettivo. So che mi permetterà di giocare meglio. Voglio entrare in campo senza troppi pensieri e cercare di divertirmi. Ovviamente devo concentrarmi sul mio tennis. Cercherò di affrontare il torneo così".
Lo sfogo di Paolini sulle critiche
L'azzurra ha parlato anche delle critiche ricevute dopo un periodo non così positivo: "Il messaggio è che non si può essere sempre al 100% e al massimo. Cercherò di tornare già qui a esprimere il mio livello. Trovare la serenità nel giocare è il primo obiettivo. La critica che mi ha fatto più male? Meglio star lontano dai social. Non tutti si rendono conto di cosa voglia dire, forse nemmeno io anni fa. Ci sono cose che possono far male, quindi cerco di starne il più lontana possibile in questo momento. Le persone che ti circondano sono fondamentali: sono la vera realtà della tua vita e bisogna ricordarlo. Quindi nessuna critica perché non le leggo più".