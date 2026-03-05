Musetti è tornato ma il pensiero va ancora a Djokovic: "Agli Australian Open ci sono rimasto male"

Le parole di Musetti dopo l'infortunio: "Sto bene fisicamente, ma il ritiro ha fatto male"

L'infortunio ad un passo dalla semifinale è stato un duro colpo per Musetti, che ha dovuto abbandonare il sogno di giocarsi una semifinale tutta italiana nel primo Master 1000 dell'anno. La delusione è stata forte e anche il post-infortunio non è stato facile, ma ora è pronto e lo aspetta la gara contro l'ungherese Fucsovics. Queste le parole del tennista italiano che si prepara al suo esordio ad Indian Wells: "Mi sento pronto. Mi sento bene fisicamente. Ovviamente ripartire sarà la cosa più difficile. La partita di allenamento ti dà delle sensazioni, ma il torneo è sempre diverso. Il primo match sarà complicato sotto questo punto di vista. In termini fisici, ho delle buonissime sensazioni. Credo che nemmeno il mio team si aspettasse un recupero così fulmineo. Abbiamo lavorato tanto e c'è stato il tempo per pensare, analizzare e recuperare. Abbiamo tirato abbastanza la corda nell'ultimo periodo e speriamo di vedere una versione ancora migliore di Lorenzo". Musetti ha poi proseguito tornando sullo sfortunato episodio agli Australian Open: "All'inizio non è stata facile da digerire sia per come si era messa la partita che per come mi sentivo. È stato un momento difficile da gestire perché ci sono rimasto male, come credo si sia visto. Ho rivisto il match, uno dei migliori in carriera, e mi ha dato degli spunti su cui sto ancora lavorando per migliorare".