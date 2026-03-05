Djokovic punta il record di Federer a Indian Wells e poi "prevede" il futuro di Serena Williams

Dopo la finale raggiunta agli Australian Open di inizio anno, Novak Djokovic è pronto a ripartire dal Masters 1000 di Indian Wells. Il 24 volte campione Slam ha l'obiettivo di conquistare il suo quinto successo nel torneo californiano per eguagliare il record di Roger Federer. "È stato un inizio d'anno straordinario per me - ha detto il serbo -. Considerando che non riuscivo a raggiungere una finale Slam da Wimbledon 2024, e che l'anno scorso avevo perso da Sinner o Alcaraz in tutti gli Slam, è stata una sensazione incredibile riuscire a battere Sinner in cinque set in una delle partite più epiche che abbia giocato di recente in Australia. E poi ho disputato un altro grande match con Carlos, che alla fine però è stato semplicemente superiore. Ma tutto questo per me è stato un risultato fenomenale. Ho dimostrato prima di tutto a me stesso, e poi agli altri, che posso ancora competere al massimo livello e battere questi ragazzi. Quindi il mio ragionamento è perché non continuare finché ho quel fuoco, quella classe, quella qualità e quella motivazione?".