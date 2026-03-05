Chi è Dalibor Svrcina, il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells: la vittoria con Berrettini e tutte le curiosità
Venerdì sarà il giorno del debutto di Jannik Sinner a Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione che ha preso il via sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden. Il numero due del mondo va a caccia di riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open e quella rimediata nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik. Inserito nella parte di tabellone di Alexander Zverev, l'azzurro se la vedrà all'esordio con il ceco Dalibor Svrcina, avversario che non ha mai incrociato prima d'ora. Proveniente dalle qualificazioni, dove ha sconfitto nell'ordine Mitchell Krueger e Vit Kopriva, Svrcina ha superato al primo turno James Duckworth. La scorsa settimana il ceco si è arreso a Flavio Cobolli al secondo turno di Acapulco ma ha già regalato un dispiacere al tennis azzurro nel 2025 quando si impose su Matteo Berrettini ad Hangzhou.
Svrcina, chi è il prossimo avversario di Sinner
Classe 2002 e numero 109 della classifica mondiale, Svrcina ha ottenuto la vittoria più prestigiosa della sua carriera proprio contro Berrettini ad Hangzhou. Contro Jannik affronterà per la prima volta in carriera un Top 10. Considerando i match di Coppa Davis, nel circuito maggiore Svrcina ha vinto nove partite e nel palmares vanta diversi titoli Challenger, tra cui quello conquistato a Praga nel 2021, e a Pune, Barletta e Cancun nel 2025. "Mi piaceva molto Nadal, il suo mindset. Mi è sempre sembrato una brava persona, molto concentrato – aveva raccontato dopo una vittoria in Davis -. Mi piace anche l’approccio alla vita di Djokovic, tutto quello che fa, specialmente fuori dal campo. È una persona intelligente, mi piace il suo modo di pensare".