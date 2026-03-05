Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Chi è Dalibor Svrcina, il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells: la vittoria con Berrettini e tutte le curiosità

Classe 2002 e numero 109 della classifica mondiale, il ceco affronterà per la prima volta in carriera un Top 10 proprio contro Jannik
2 min

Venerdì sarà il giorno del debutto di Jannik Sinner a Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione che ha preso il via sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden. Il numero due del mondo va a caccia di riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open e quella rimediata nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik. Inserito nella parte di tabellone di Alexander Zverev, l'azzurro se la vedrà all'esordio con il ceco Dalibor Svrcina, avversario che non ha mai incrociato prima d'ora. Proveniente dalle qualificazioni, dove ha sconfitto nell'ordine Mitchell Krueger e Vit Kopriva, Svrcina ha superato al primo turno James Duckworth. La scorsa settimana il ceco si è arreso a Flavio Cobolli al secondo turno di Acapulco ma ha già regalato un dispiacere al tennis azzurro nel 2025 quando si impose su Matteo Berrettini ad Hangzhou.

Svrcina, chi è il prossimo avversario di Sinner

Classe 2002 e numero 109 della classifica mondiale, Svrcina ha ottenuto la vittoria più prestigiosa della sua carriera proprio contro Berrettini ad Hangzhou. Contro Jannik affronterà per la prima volta in carriera un Top 10. Considerando i match di Coppa Davis, nel circuito maggiore Svrcina ha vinto nove partite e nel palmares vanta diversi titoli Challenger, tra cui quello conquistato a Praga nel 2021, e a Pune, Barletta e Cancun nel 2025. "Mi piaceva molto Nadal, il suo mindset. Mi è sempre sembrato una brava persona, molto concentrato – aveva raccontato dopo una vittoria in Davis -. Mi piace anche l’approccio alla vita di Djokovic, tutto quello che fa, specialmente fuori dal campo. È una persona intelligente, mi piace il suo modo di pensare".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Djokovic punta il record di FedererLa foto virale di Paolini a Indian Wells

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS