Chi è Dalibor Svrcina, il prossimo avversario di Sinner a Indian Wells: la vittoria con Berrettini e tutte le curiosità

Venerdì sarà il giorno del debutto di Jannik Sinner a Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione che ha preso il via sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden. Il numero due del mondo va a caccia di riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open e quella rimediata nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik. Inserito nella parte di tabellone di Alexander Zverev, l'azzurro se la vedrà all'esordio con il ceco Dalibor Svrcina, avversario che non ha mai incrociato prima d'ora. Proveniente dalle qualificazioni, dove ha sconfitto nell'ordine Mitchell Krueger e Vit Kopriva, Svrcina ha superato al primo turno James Duckworth. La scorsa settimana il ceco si è arreso a Flavio Cobolli al secondo turno di Acapulco ma ha già regalato un dispiacere al tennis azzurro nel 2025 quando si impose su Matteo Berrettini ad Hangzhou.