Fritz si confessa: "Oggi sono un uomo diverso, la mia battaglia personale..."

Il torneo di Indian Wells avrà sempre un posto speciale nel cuore di Taylor Fritz, che proprio in California vinse nel 2022 l'unico Masters 1000 della sua carriera. Lo fece battendo Rafa Nadal in quella che non esita a definire "una delle migliori, se non la migliore, settimane della mia carriera". A distanza di quattro anni - "ma in realtà sembra che ne siano passati due" ha ammesso - lo statunitense si approccia all'evento come uno dei migliori giocatori al mondo, essendo accreditato della settima testa di serie, ma anche come una persona profondamente diversa rispetto al passato. Intervenuto in occasione del media day, ha parlato proprio di ciò che è cambiato nel corso delle stagioni: "Credo che ci sia stato un grande cambiamento nel mio modo di prepararmi per le partite e per affrontare un torneo. Ho la sensazione che la mia carriera sia completamente diversa da quella dei primi cinque o sei anni in cui sono stato nel circuito. Prima era più una questione di allenarsi e migliorare mentre adesso è una questione di essere fisicamente in grado di dare tutto nelle partite".