Zverev risponde senza peli sulla lingua a una domanda sugli allenatori: "Federer non chiamava la reception..."
Alexander Zverev ha esordito nel migliore dei modi nel torneo di Indian Wells. Il tedesco ha sconfitto in due set Matteo Berrettini, vendicando le due recenti sconfitte con il tennista romano. "Sono contento della partita. Credo che Matteo sia un avversario difficile, soprattutto per me. Mi aveva battuto le ultime due volte. Sono felice di aver vinto così nettamente". A Zverev è stato chiesto un commento sulla scelta di Emma Raducanu, che ha cambiato ancora una volta il tecnico: "Penso che quello di Emma sia un caso davvero speciale. Le voglio bene, ma credo che le nostre situazioni siano differenti. Ho da 28 anni lo stesso allenatore, quindi parliamo di una cosa completamente diversa" .
Zverev e la battuta su Federer
A Zverev viene poi chiesto se un giocatore di livello può lavorare da solo, prendendo esempio da Roger Federer. "Non credo che Roger abbia mai fatto tutto da solo, onestamente", ha ribadito Zverev. "Ha sempre avuto persone intorno e nel suo team. Forse non ha avuto sempre il super coach, ma aveva comunque tante persone che lo aiutavano dal punto di vista tennistico. Sono abbastanza sicuro che non fosse lui a chiamare la reception del torneo per prenotare un campo di allenamento...". Della serie: paragoni sì, anzi confronti, ma fino a un certo punto.