Zverev risponde senza peli sulla lingua a una domanda sugli allenatori: "Federer non chiamava la reception..."

Alexander Zverev ha esordito nel migliore dei modi nel torneo di Indian Wells. Il tedesco ha sconfitto in due set Matteo Berrettini, vendicando le due recenti sconfitte con il tennista romano. "Sono contento della partita. Credo che Matteo sia un avversario difficile, soprattutto per me. Mi aveva battuto le ultime due volte. Sono felice di aver vinto così nettamente". A Zverev è stato chiesto un commento sulla scelta di Emma Raducanu, che ha cambiato ancora una volta il tecnico: "Penso che quello di Emma sia un caso davvero speciale. Le voglio bene, ma credo che le nostre situazioni siano differenti. Ho da 28 anni lo stesso allenatore, quindi parliamo di una cosa completamente diversa" .