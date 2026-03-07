Sinner-Shapovalov, terzo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria netta la sua avventura a Indian Wells nel primo Masters 1000 della stagione. Reduce dalla sconfitta rimediata nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik, il numero due del mondo ha dominato la sfida con il ceco Dalibor Svrcina, giocatore proveniente dalle qualificazioni, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-1 6-1. Dall'altra parte della rete troverà ora Denis Shapovalov, che ha invece battuto in tre set Tomas Martin Etcheverry.
Sinner-Shapovalov, quando si gioca
La sfida tra Sinner e Shapovalov, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma domenica 8 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Shapovalov
Sono due i precedenti tra Sinner e Shapovalov (1-1) con l'azzurro che ha vinto l'ultimo incrocio andato in scena lo scorso anno al terzo turno degli US Open con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3.
Dove vedere la partita in tv
La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Indian Wells, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)
TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)
QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)
SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)
FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)
VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)