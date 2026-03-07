Sinner-Shapovalov, terzo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria netta la sua avventura a Indian Wells nel primo Masters 1000 della stagione. Reduce dalla sconfitta rimediata nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik , il numero due del mondo ha dominato la sfida con il ceco Dalibor Svrcina , giocatore proveniente dalle qualificazioni, riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-1 6-1. Dall'altra parte della rete troverà ora Denis Shapovalov , che ha invece battuto in tre set Tomas Martin Etcheverry .

Sinner-Shapovalov, quando si gioca

La sfida tra Sinner e Shapovalov, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma domenica 8 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

Sono due i precedenti tra Sinner e Shapovalov (1-1) con l'azzurro che ha vinto l'ultimo incrocio andato in scena lo scorso anno al terzo turno degli US Open con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3.

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)