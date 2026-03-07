Corriere dello Sport.it
"Giocare a Indian Wells è impossibile": le parole della tennista che svela le terribili condizioni del campo

Venus Williams non ha nascosto la sua frustrazione per il forte vento e per i cambiamenti introdotti nel torneo californiano
1 min
indian wells, Venus Williams, Tennis

Dopo la precoce eliminazione al debutto nel torneo di Indian Wells per mano della francese Diane Parry, la sette volte campionessa Slam, Venus Williams, torna sulla sconfitta al debutto in California, imputandolo alle condizioni meteo ed ai cambiamenti introdotti dagli organizzatori del torneo.

 

 

"Giocare a Indian Wells è impossibile"

La leggenda del tennis femminile spiega: "Non penso ci siano valutazioni tecniche da fare sulla partita, perché giocare un buon tennis con un vento così forte è praticamente impossibile. Mi era già capitato ad Austin, ma a Indian Wells la situazione era anche peggiore". Non solo però, perché Venus se l'è presa anche con gli orgnizzatori del torneo nel deserto californiano, che hanno modificato le superfici dei campi, rendendole eccessivamente veloci, e per l'introduzione delle nuove palle da gioco, con il passaggio dalle Penn alle Dunlop. 

 

