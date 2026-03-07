"Giocare a Indian Wells è impossibile": le parole della tennista che svela le terribili condizioni del campo

"Giocare a Indian Wells è impossibile"

La leggenda del tennis femminile spiega: "Non penso ci siano valutazioni tecniche da fare sulla partita, perché giocare un buon tennis con un vento così forte è praticamente impossibile. Mi era già capitato ad Austin, ma a Indian Wells la situazione era anche peggiore". Non solo però, perché Venus se l'è presa anche con gli orgnizzatori del torneo nel deserto californiano, che hanno modificato le superfici dei campi, rendendole eccessivamente veloci, e per l'introduzione delle nuove palle da gioco, con il passaggio dalle Penn alle Dunlop.