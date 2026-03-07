Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Alcaraz si commuove in conferenza stampa: "La guerra? Provo a restare concentrato, ma..."

Il campione spagnolo ha parlato della situazione in Medio Oriente che ha costretto diversi giocatori a ritardare il loro trasferimento a Indian Wells
1 min
TagsCarlos Alcarazmasters 1000 indian wells

Carlos Alcaraz è pronto all'esordio a Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione. Il numero uno del mondo, reduce dai titoli conquistati agli Australian Open e a Doha, proverà a continuare il suo percorso netto di dodici vittorie consecutive dall'inizio del 2026 con l'obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno nel torneo californiano quando si fermò nella semifinale contro Jack Draper. Stavolta, la corsa dello spagnolo inizierà contro Grigor Dimitrov.

Alcaraz, la rivelazione in conferenza stampa

A poche ore dall'esordio, in conferenza stampa Alcaraz ha riflettuto sulla situazione in Medio Oriente che ha costretto diversi giocatori a ritardare il proprio trasferimento ad Indian Wells. "Vedere alcuni giocatori bloccati lì - ha confessato lo spagnolo -, impossibilitati a viaggiare, è stato un po' preoccupante, almeno per me, come la situazione lì. Spero che possano viaggiare e venire qui presto. Per me non è affatto una distrazione. Mantengo la concentrazione, mi tengo pronto e mi alleno al meglio, ma siamo tutti preoccupati per quello che sta succedendo e per la situazione legata ai giocatori bloccati lì". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Sinner stravince nel debutto a Indian WellsIndian Wells, Musetti ko contro Fucsovics

