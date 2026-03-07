Alcaraz si commuove in conferenza stampa: "La guerra? Provo a restare concentrato, ma..."

Alcaraz, la rivelazione in conferenza stampa

A poche ore dall'esordio, in conferenza stampa Alcaraz ha riflettuto sulla situazione in Medio Oriente che ha costretto diversi giocatori a ritardare il proprio trasferimento ad Indian Wells. "Vedere alcuni giocatori bloccati lì - ha confessato lo spagnolo -, impossibilitati a viaggiare, è stato un po' preoccupante, almeno per me, come la situazione lì. Spero che possano viaggiare e venire qui presto. Per me non è affatto una distrazione. Mantengo la concentrazione, mi tengo pronto e mi alleno al meglio, ma siamo tutti preoccupati per quello che sta succedendo e per la situazione legata ai giocatori bloccati lì".