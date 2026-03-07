"Alcaraz può vincere tutti e quattro gli Slam quest'anno?", la risposta dell'allenatore spiazza tutti

L’idea è ambiziosa, ma non impossibile. Samu López, attuale allenatore del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, non nasconde che nel team dello spagnolo esista il sogno di conquistare tutti e quattro i tornei dello Slam nello stesso anno. In un’intervista al quotidiano locale Aquí en Villena , il tecnico ha spiegato che il traguardo resta difficile ma alla portata del campione di Murcia: “Sognare è legittimo, purché si resti realistici. Carlos ha già dimostrato di poter vincere più Slam in una stagione. Vincerne quattro sarebbe il sogno”.

L’allenatore di Alcaraz e gli obiettivi stagionali

Secondo López, l’obiettivo principale resta arrivare nelle migliori condizioni ai grandi tornei e competere per il titolo. “È ambizioso, ma possibile. Speriamo di aggiungere altri titoli importanti; e se arrivassero tutti e quattro gli Slam, ancora meglio”, ha dichiarato. La sfida è enorme: nell’era Open solo Rod Laver è riuscito a completare il Grande Slam, vincendo nello stesso anno Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open nel 1969.“Carlos ha mostrato grande concentrazione e intensità negli allenamenti, oltre a un atteggiamento molto aperto all’ascolto e all’accettazione dei consigli. Questo dimostra la sua crescita e maturità”. Il tecnico ha infine spiegato che il lavoro continuerà su alcuni aspetti chiave del gioco, tra cui servizio, risposta e gioco a rete, fondamentali per restare competitivo ai massimi livelli. Allenare un numero uno del mondo, conclude López, è una sfida unica: “È qualcosa che forse capita una sola volta nella vita. Mi sento preparato e conosco bene il giocatore: so di cosa ha bisogno per continuare a migliorare”