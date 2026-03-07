Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Dopo Stefanini, arriva la denuncia shock di un’altra tennista minacciata di morte: cosa sta succedendo

Un altro spiacevole caso ha coinvolto stavolta Panna Udvardy: la foto di una pistola e dei familiari con l'invito a perdere il match
2 min
Tagspanna udvardy

A pochi giorni dal caso che ha coinvolto Lucrezia Stefanini, la giocatrice azzurra che aveva ricevuto minacce di morte prima del suo match di qualificazioni a Indian Wells, arriva un'altra spiacevole denuncia. Stavolta la tennista rimasta coinvolta è l'ungherese Panna Udvardy, numero 95 della classifica mondiale, che ha ricevuto messaggi sul suo telefono, tra cui la foto di una pistola, con l'invito a perdere un incontro durante il torneo di Antalya per non rischiare l'incolumità della propria famiglia.  

Udvardy, la denuncia dopo le minacce

 La tennista ungherese ha quindi denunciato l'accaduto: "La persona mi ha detto che se non avessi perso il mio incontro, avrebbero fatto del male ai membri della mia famiglia - ha spiegato -. Hanno detto di sapere dove vivevano i miei parenti, che auto guidavano e di avere i loro numeri di telefono. Hanno persino inviato foto dei miei familiari e la foto di una pistola. Onestamente, è stato molto terrificante ricevere una cosa del genere". Udvardy ha spiegato di aver contattato il supervisor della WTA, al quale ha inviato gli screenshot delle chat. Secondo l'organizzazione del tennis femminile "informazioni personali potrebbero essere trapelate dal database, un fatto che è attualmente oggetto di indagine".

