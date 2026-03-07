Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Alcaraz-Dimitrov, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lo spagnolo è pronto all'esordio nel primo "1000" della stagione dopo aver conquistato dodici vittorie di fila dall'inizio del nuovo anno
2 min
TagsCarlos Alcarazmasters 1000 indian wells

Con l'obiettivo di rispondere al successo di Jannik Sinner, che ha superato all'esordio Dalibor Svrcina, è pronto al debutto anche Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo, reduce dai titoli conquistati agli Australian Open e a Doha, inizierà la sua corsa ad Indian Wells contro Grigor Dimitrov, avversario battuto in quattro delle sei occasioni nelle quali lo ha affrontato. Lo scorso anno nel torneo della California lo spagnolo fu eliminato in semifinale. 

Alcaraz-Dimitrov, quando si gioca

La sfida tra Alcaraz e Dimitrov, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma sabato 7 marzo come terzo match sullo Stadium 1 dopo Baptiste-Rybakina, al via dalle ore 20, e Djokovic-Majchrzak, che non inizierà prima delle 22:00.

I precedenti tra Alcaraz e Dimitrov

Alcaraz è avanti 4-2 nel conto dei confronti diretti con Dimitrov. Lo spagnolo ha vinto anche l'ultima sfida andata in scena proprio ad Indian Wells lo scorso anno negli ottavi di finale con il punteggio di 6-1 6-1.

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

