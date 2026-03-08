Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Sinner-Shapovalov diretta terzo turno Indian Wells: segui la sfida di tennis oggi LIVE© EPA

Sinner-Shapovalov diretta terzo turno Indian Wells: segui la sfida di tennis oggi LIVE

Il numero due al mondo sfida il canadese, numero 39 nel ranking, che al secondo turno ha battuto Etcheverry in tre set. Cronaca in tempo reale
Valerio Minutiello
3 min
Tagssinnerindian wells
Aggiorna

L’asticella si alza per Sinner. Dopo l’esordio senza problemi contro Svrcina, pratica archiviata con un 6-1 6-1 in 62 minuti, ora di fronte c’è Denis Shapovalov. Nel terzo turno del Masters 1000 in California. Jannik è sempre il favorito anche se l’avversario è più tosto. Il canadese, numero 39 nel ranking, ha battuto in tre set Etcheverry 6-3 2-6 7-6. Segui la cronaca del match con noi in tempo reale. 

 

22:54

Sinner slitta: Shelton-Tien sono al terzo set

Shelton in condizioni fisiche precarie riesce ad aggiudicarsi il secondo set 6-4, ora sono 1-1 ed è iniziato il terzo set. Sfida combattutissima. Sinner dovrà aspettare.

22:37

Dove vedere Sinner-Shapovalov in tv

Il match si potrà vedere in esclusiva su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sono i canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. In live streaming su NOW e Sky Go.

22:18

Chi vince agli ottavi sfida Fonseca o Tommy Paul

Chi vince oggi al terzo turno sfiderà agli ottavi di finale uno tra Joao Fonseca e Tommy Paul

22:09

Non solo Sinner, anche Paolini in campo

Anche Jasmine Paolini in campo oggi oltre a Sinner. L'azzurra sta giocando adesso con Tomljanovic e sono 2-2 nel primo set.

22:04

Tien vince il primo set con Shelton al tie-break. Dopo tocca a Sinner

La sfida tra Sinner e Shapovalov inizierà dopo quella tra Shelton e Tien, è appena finito il primo set vinto da Tien al tie-break in 51 minuti.

21:39

Sinner, allenamento con Norrie: mancino come Shapovalov

Sinner si è allenato oggi con il britannico Norrie, mancino come Shapovalov. Jannik è al top della condizione in questo momento. 

21:31

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

Solo due precedenti tra Sinner e Shapovalov con la situazione in perfetto equilibrio (1-1). Jannik ha vinto l’ultima sfida, agli Us Open dell’anno scorso con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3. Il canadese gli Australian Open nel 2021.

21:30

Sinner su Shapovalov: "Con lui agli Us Open è stata dura"

Sinner è consapevole delle insidie che presenta il match con Shapovalov: "Denis è un giocatore mancino - ha detto alla vigilia del match - e allo US Open contro di lui ho affrontato un match molto duro. Ma dopo non esserci stato lo scorso anno sono felice di essere tornato a Indian Wells e voglio godermi ogni momento".

Indian Wells - California

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Segui Sinner LIVE

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS