Sinner-Shapovalov diretta terzo turno Indian Wells: segui la sfida di tennis oggi LIVE

L’asticella si alza per Sinner . Dopo l’esordio senza problemi contro Svrcina , pratica archiviata con un 6-1 6-1 in 62 minuti, ora di fronte c’è Denis Shapovalov . Nel terzo turno del Masters 1000 in California. Jannik è sempre il favorito anche se l’avversario è più tosto. Il canadese, numero 39 nel ranking, ha battuto in tre set Etcheverry 6-3 2-6 7-6. Segui la cronaca del match con noi in tempo reale.

22:54

Sinner slitta: Shelton-Tien sono al terzo set

Shelton in condizioni fisiche precarie riesce ad aggiudicarsi il secondo set 6-4, ora sono 1-1 ed è iniziato il terzo set. Sfida combattutissima. Sinner dovrà aspettare.

22:37

Dove vedere Sinner-Shapovalov in tv

22:18

Chi vince agli ottavi sfida Fonseca o Tommy Paul

Il match si potrà vedere in esclusiva su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sono i canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. In live streaming su NOW e Sky Go.

Chi vince oggi al terzo turno sfiderà agli ottavi di finale uno tra Joao Fonseca e Tommy Paul

22:09

Non solo Sinner, anche Paolini in campo

Anche Jasmine Paolini in campo oggi oltre a Sinner. L'azzurra sta giocando adesso con Tomljanovic e sono 2-2 nel primo set.

22:04

Tien vince il primo set con Shelton al tie-break. Dopo tocca a Sinner

La sfida tra Sinner e Shapovalov inizierà dopo quella tra Shelton e Tien, è appena finito il primo set vinto da Tien al tie-break in 51 minuti.

21:39

Sinner, allenamento con Norrie: mancino come Shapovalov

Sinner si è allenato oggi con il britannico Norrie, mancino come Shapovalov. Jannik è al top della condizione in questo momento.

21:31

I precedenti tra Sinner e Shapovalov

Solo due precedenti tra Sinner e Shapovalov con la situazione in perfetto equilibrio (1-1). Jannik ha vinto l’ultima sfida, agli Us Open dell’anno scorso con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3. Il canadese gli Australian Open nel 2021.

21:30

Sinner su Shapovalov: "Con lui agli Us Open è stata dura"

Sinner è consapevole delle insidie che presenta il match con Shapovalov: "Denis è un giocatore mancino - ha detto alla vigilia del match - e allo US Open contro di lui ho affrontato un match molto duro. Ma dopo non esserci stato lo scorso anno sono felice di essere tornato a Indian Wells e voglio godermi ogni momento".

Indian Wells - California