lunedì 9 marzo 2026
Sinner-Fonseca, ottavi di finale Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik ha staccato il pass per gli ottavi di finale dopo il successo conquistato in due set su Denis Shapovalov con lo score di 6-3 6-2
Tagsjannik sinnermasters 1000 indian wells

Continua la corsa di Jannik Sinner a Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione in corso di svolgimento sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden. Dopo il successo del debutto su Dalibor Svrcina, l'azzurro si è confermato con un'altra prestazione schiacciante grazie alla quale ha sconfitto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2. Agli ottavi di finale Jannik affronterà il brasiliano Joao Fonseca, avversario che non ha mai incrociato prima in carriera. 

Sinner-Fonseca, quando si gioca

La sfida tra Sinner e Fonseca, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma martedì 10 marzo sullo Stadium 1 con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Fonseca

Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

