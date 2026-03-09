Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Cobolli eliminato a Indian Wells: vince Tiafoe e vola agli ottavi© APS

Cobolli eliminato a Indian Wells: vince Tiafoe e vola agli ottavi

Il romano esce di scena al terzo turno del Masters 1000 della California e si ferma a sei la sua striscia di vittorie consecutive
2 min
Dopo il titolo conquistato la scorsa settimana ad Acapulco, si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive di Flavio Cobolli. Il tennista romano, testa di serie numero 15 del tabellone, si è arreso al terzo turno di Indian Wells a Frances Tiafoe con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2 dopo appena 68 minuti di gioco. L'azzurro era reduce dalla vittoria ottenuta al terzo set contro Miomir Kecmanovic e potrebbe aver pagato le fatiche delle ultime partite con una prestazione decisamente sottotono. Lo statunitense si prende invece la rivincita dopo essere stato sconfitto proprio nella finale di Acapulco e vola agli ottavi dove affronterà Alexander Zverev.

Il riassunto del match

Nelle battute iniziali del match è Cobolli il primo a procurarsi una chance di break quando nel terzo game riesce a recuperare da 40-0 ma non a sfruttare l'occasione permettendo a Tiafoe di tenere il servizio. Lo statunitense è decisamente più cinico e alla prima chance strappa la battuta al romano prima di allungare ulteriormente e far suo il primo set con lo score di 6-1. Nel secondo parziale la musica non cambia e Cobolli, che ammetterà poi in conferenza stampa, di aver pagato le fatiche fisiche e mentali delle ultime settimane, cede ancora il servizio nel quinto game. Tiafoe trova poi il doppio break per salire 5-2 e poi chiude la partita al primo match point risolvendo un ultimo gioco al servizio complicato. 

