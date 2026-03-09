Sinner show anche fuori dal campo, la battuta a un giornalista fa ridere tutti: “Cosa non mi piace? Questo…”

Jannik Sinner scatenato in conferenza stampa dopo la vittoria su Denis Shapovalov che gli ha permesso di approdare agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells . Il numero due del mondo, dopo il successo conquistato con il punteggio di 6-3 6-2 sul canadese si è reso autore di un simpatico siparietto in conferenza stampa con un giornalista che gli aveva chiesto quale fosse il lato che meno apprezza della sua vita professionale. Con un sorriso stampato sulle labbra, l'azzurro non ci ha pensato due volte e ha prontamente risposto: "Le conferenze stampa... devo sempre rispondere alle stesse domande..." scatenando la reazione divertita della sala stampa.

Sinner: "Non ho bisogno di mostrarmi"

Jannik ha poi aggiunto: "Voglio dire, non è che non mi piacciano le conferenze stampa. Fa semplicemente parte del lavoro. A me piace uscire, giocare e poi vivere. Ma penso che abbiamo una vita bellissima. Vediamo tantissimi posti stupendi. Ovviamente, facendo le stesse cose ogni anno, vai sempre negli stessi posti, quindi sai già prima che tipo di posti ti piacciono un po’ di più e alcuni che ti piacciono leggermente meno. Non c’è davvero qualcosa che non mi piace. Penso che sia più tutto quello che c’è intorno, come quello che sto facendo qui, i media: non sono il tipo di persona a cui piace. Non voglio e non ho bisogno di mostrarmi".