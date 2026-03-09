Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, primo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un Indian Wells ricco di impegni per Jannik Sinner , che sarà protagonista anche nel tabellone di doppio. Dopo il successo conquistato su Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2, il numero due del mondo sarà di scena al fianco di Reilly Opelka , giocatore con il quale vinse il titolo ad Atlanta nel 2021. L'azzurro e lo statunitense affronteranno al primo turno la coppia numero uno del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos .

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, quando si gioca

La sfida tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos, valida per il primo turno del tabellone di doppio del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma lunedì 9 marzo sullo Stadium 4 non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos

Non ci sono precedenti tra le due coppie.

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)