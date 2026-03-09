Corriere dello Sport.it
Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, primo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'azzurro sarà impegnato anche in doppio in coppia con Reilly Opelka, giocatore al fianco del quale conquistò il titolo di Atlanta nel 2021
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 indian wells

Un Indian Wells ricco di impegni per Jannik Sinner, che sarà protagonista anche nel tabellone di doppio. Dopo il successo conquistato su Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2, il numero due del mondo sarà di scena al fianco di Reilly Opelka, giocatore con il quale vinse il titolo ad Atlanta nel 2021. L'azzurro e lo statunitense affronteranno al primo turno la coppia numero uno del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos

Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, quando si gioca

La sfida tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos, valida per il primo turno del tabellone di doppio del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma lunedì 9 marzo sullo Stadium 4 non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos

Non ci sono precedenti tra le due coppie.

Dove vedere la partita in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

