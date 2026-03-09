Sinner sta con Alcaraz e Fritz sullo shot clock: perché sta scontentando i tennisti, e c'è un giudice che fa arrabbiare tutti...
La regola dello shot clock non piace a molti tennisti. Dopo il polverone alzato da Alcaraz, con il numero uno al mondo si è schierato anche Taylor Fritz e per ultimo Sinner. Interpellato sul tema dopo la vittoria con Shapovalov, Jannik ha risposto così: “Soprattutto dopo gli scambi lunghi e quelli che si concludono nei pressi della rete, è necessario accelerare un po’ per evitare che il tempo scada. Ma queste sono le regole e valgono per tutti i giocatori. Io cerco sempre di rimanere all’interno dei 25 secondi. Ho il mio ritmo e la mia routine prima di servire, ma a volte vado più veloce altrimenti sforerei. Non è una regola che dipende da noi e possiamo farci ben poco”.
La polemica di Alcaraz con gli arbitri
Il numero due al mondo è stato sicuramente più diplomatico di Carlitos, che già a Doha aveva espresso il suo disappunto, arrivando a dire al giudice di sedia: “Le regole dell’Atp sono sempre una m***a”. Nemmeno in conferenza stampa lo spagnolo è stato tenero. “Se gli arbitri - ha detto dopo la vittoria con Dimitrov 6-2 6-3 - capissero di tennis saprebbero come comportarsi. Quelli che sono molto severi è perché non capiscono affatto di tennis". Anche Taylor Fritz ha sottolineato il problema, dicendo di essere d’accordo con Alcaraz: "Potremmo essere un po' più furbi su questo. Se qualcuno gioca un punto lungo e lo conclude a rete, e stiamo giocando in un posto umido, bisogna asciugarsi le mani. Potremmo essere un po' più furbi su questo. Se qualcuno gioca un punto lungo... forse concediamogli cinque secondi in più”.
Cos'è lo shot clock e perché non piace
Lo shot clock sono i 25 secondi di tempo concessi ai tennisti tra la fine del punto e il servizio. Se si sfora si prende un warning per violazione di tempo: un'ammonizione e le volte successive la perdita del punto. Nei tornei del Grande Slam il tempo si riduce a 20 secondi. Il conto alla rovescia parte su uno schermo ai lati del campo. Il senso è evitare lunghi tempi morti, perdite di tempo e rendere le partite più appetibili anche dal punto di vista televisivo. La regola però non piace a molti tennisti, che soprattutto dopo uno scambio molto lungo e dispendioso vorrebbero un po' più di flessibilità da parte dei giudici.
Il giudice inflessibile Murphy che fa arrabbiare tutti, anche Sinner
Ce n'è uno in particolare veramente inflessibile, con cui hanno discusso praticamente tutti per questo: è l'irlandese Ferguson Murphy. Da Djokovic ad Alcaraz, tutti gli hanno rinfacciato una cosa: non è in grado di capire i momenti di una partita. Anche Sinner ha perso la pazienza durante gli ultimi Australian Open. Dopo uno scambio prolungato con Spizzirri in un caldo infernale Jannik ha provato a riprendere fiato ma si è preso il warning dall'inflessibile giudice. Jannik è andato a dirgli qualcosa ottenendo il supporto anche dal suo avversario.
La regola dello shot clock non piace a molti tennisti. Dopo il polverone alzato da Alcaraz, con il numero uno al mondo si è schierato anche Taylor Fritz e per ultimo Sinner. Interpellato sul tema dopo la vittoria con Shapovalov, Jannik ha risposto così: “Soprattutto dopo gli scambi lunghi e quelli che si concludono nei pressi della rete, è necessario accelerare un po’ per evitare che il tempo scada. Ma queste sono le regole e valgono per tutti i giocatori. Io cerco sempre di rimanere all’interno dei 25 secondi. Ho il mio ritmo e la mia routine prima di servire, ma a volte vado più veloce altrimenti sforerei. Non è una regola che dipende da noi e possiamo farci ben poco”.