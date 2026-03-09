Sinner sta con Alcaraz e Fritz sullo shot clock: perché sta scontentando i tennisti, e c'è un giudice che fa arrabbiare tutti...

La polemica di Alcaraz con gli arbitri

Il numero due al mondo è stato sicuramente più diplomatico di Carlitos, che già a Doha aveva espresso il suo disappunto, arrivando a dire al giudice di sedia: “Le regole dell’Atp sono sempre una m***a”. Nemmeno in conferenza stampa lo spagnolo è stato tenero. “Se gli arbitri - ha detto dopo la vittoria con Dimitrov 6-2 6-3 - capissero di tennis saprebbero come comportarsi. Quelli che sono molto severi è perché non capiscono affatto di tennis". Anche Taylor Fritz ha sottolineato il problema, dicendo di essere d’accordo con Alcaraz: "Potremmo essere un po' più furbi su questo. Se qualcuno gioca un punto lungo e lo conclude a rete, e stiamo giocando in un posto umido, bisogna asciugarsi le mani. Potremmo essere un po' più furbi su questo. Se qualcuno gioca un punto lungo... forse concediamogli cinque secondi in più”.