Alcaraz non ne può più e sbotta a Indian Wells: "Contro di me ormai sono tutti Federer, sinceramente..."

Alcaraz e le condizioni della caviglia: "Parlerò col fisio, spero non sia nulla"

Durante il secondo set, Alcaraz ha fatto spaventare i tifosi; la caviglia destra gli si è leggermente girata, ma dopo qualche smorfia di dolore ha proseguito senza bisogno dell'intervento dello staff medico. Dopo la gara ha poi detto: "Ora la controllerò con il mio fisioterapista e vedremo com’è. Però, come avete visto, sono riuscito a correre bene, quindi spero che domani sia come se non fosse successo nulla". Dunque se già durante la partita l'impressione era stata che il problema fosse rientrato, anche Carlos lo ha confermato.

Le parole su Rinderknech: "Grande personaggio. Mi ha chiesto di non giocare più contro"

Durante la conferenza, c'è stato modo di parlare anche del suo avversario ed Alcaraz lo ha descritto così: "È un grande personaggio fuori dal campo e ogni volta che scende in campo tutti vediamo di cosa è capace. Ha un livello altissimo. A rete mi ha detto: “Di’ all’arbitro che la prossima volta mi metta dall’altra parte del tabellone, per favore, perché non voglio più affrontarti”. Ma questo dimostra quanto sia gentile e che brava persona sia e credo che mostri anche quanto la partita sia stata frustrante per lui". Poi anche qualche parola sulla gara e sul livello tecnico: “Arthur stava giocando il suo miglior tennis, soprattutto nel primo set e all’inizio del secondo. Per me è stato davvero difficile e, a dire il vero, mi sono trovato parecchio in difficoltà. Ma sono molto contento del modo in cui ho gestito tutto ciò che stava succedendo: l’ho accettato, ho continuato a lottare, sono rimasto forte mentalmente e ho cercato di fare alcune cose diverse. Credo di aver iniziato a giocare in modo più solido e ad aspettare le mie opportunità. Dopo il primo set sono riuscito a rispondere molto meglio al servizio e questo mi ha aiutato. In generale, sono molto contento di come si è sviluppata la partita".