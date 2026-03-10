Paolini-Gibson, ottavi di finale Wta 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini affronta l'australiana Talia Gibson negli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells. Accreditata della settima testa di serie, l'azzurra è stata esentata dal primo turno e in seguito ha battuto in tre set prima l'austriaca Potapova e poi l'australiana Tomljanovic. Sulla sua strada trova ora un'altra giocatrice proveniente dalla terra dei canguri: si tratta della classe 2004 Gibson, partita dalle qualificazioni e capace di sconfiggere avversarie del calibro di Alexandrova e Tauson, rispettivamente teste di serie n. 11 e 17. Jasmine scenderà in campo con i favori del pronostico e avrà una grande occasione di raggiungere i quarti di finale: in caso di successo, sfiderebbe la vincente del match Eala-Noskova.

Paolini-Gibson, quando si gioca

La sfida tra Paolini e Gibson, valida per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells, è in programma per oggi martedì 10 marzo sullo Stadium 2 non prima delle ore 21.00.

I precedenti tra Paolini e Gibson

Le due giocatrici non si sono mai affrontate: quello di Indian Wells sarà il primo confronto in carriera.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro con protagonista Jasmine Paolini sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento per il WTA 1000 di Indian Wells. Sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

WTA 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITRICE – $ 1.151.380 (1000 punti)