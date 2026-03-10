Djokovic e la teoria che gira sui social sul fastidio all'avambraccio prima della sfida a Draper: "E se fosse solo..."

Allarme Djokovic a Indian Wells. Un problema all'avambraccio potrebbe mettere a rischio il proseguio del suo torneo sul cemento americano. "Ho sentito dolore all'avambraccio destro nelle ultime due settimane e ho cercato di giocarci sopra. È un po’ strano: più servo, meglio mi sento, ma poi il dolore va e viene se mi raffreddo. Se non servo per cinque o sei minuti, sento un po' di dolore nei primi due servizi del game. Ci sto lavorando. Spero che migliori ogni giorno", ha detto il tennista serbo dopo la vittoria ottenuta contro Aleksandar Kovacevic a Indian Wells in tre set. A fare notizia è stato il crollo che il Nole ha avuto nel secondo set, ceduto con un netto 6-1 all'avversario, un crollo, però, non direttamente riconducibile al problema accusato al braccio ("Vorrei sempre vincere in due set ma non sempre è possibile. Contro Kovacevic ho avuto un down mentale").