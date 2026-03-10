Tiafoe e la stoccata a Cobolli dopo Indian Wells: "Sempre bello rifarsi dopo un ko"

Tiafoe sulla questione tifo agli Us Open: "Preferisco il rumore costante"

Il 28enne nativo di Hyattsville esprime il suo parere anche sulla questione Us Open e sul pubblico, fin troppo numeroso nelle ultime edizioni: "Preferirei che ci fosse un rumore costante. È peggio quando non senti niente e improvvisamente avverti un rumore", ammette Tiafoe. "Oggi, per esempio, c'era silenzio e ho sentito una persona del pubblico parlare con un walkie-talkie. Mi ha disturbato in questo caso. In Nba o nel calcio c'è molto rumore. Da tifoso non ci fai nemmeno caso. Il tennista sta diventando così. È il massimo".