Tiafoe e la stoccata a Cobolli dopo Indian Wells: "Sempre bello rifarsi dopo un ko"
INDIAN WELLS (STATI UNITI) - "È sempre bello rifarsi con una vittoria, soprattutto contro uno che ti ha battuto appena una settimana fa". Frances Tiafoe analizza in conferenza stampa il netto successo (6-1, 6-2 dopo un'ora e 10' di match) ottenuto al terzo turno di Indian Wells contro l'azzurro Flavio Cobolli. L'americano, n.22 del mondo e 21° giocatore del tabellone, si prende così la rivincita sul tennista italiano (n.15 del ranking) che lo ha sconfitto in finale, il 1° marzo scorso, al torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico.
Indian Wells, Tiafoe vola al quarto turno: sfiderà Zverev
Il tennista statunitense, classe 1998, si 'vendica' così di Flavio e prosegue la sua avventura nel primo Masters 1000 della stagione. Il prossimo avversario? Alexander 'Sascha' Zverev, quarto giocatore del seeding: "Devi guadagnarti la possibilità di giocare queste partite", sottolinea ancora Tiafoe. "È fantastico poterlo affrontare. È uno dei tennisti con il miglior servizio, quindi sarà importante tenere la battuta e cercare di mettergli pressione in risposta. Sono entusiasta di poter giocare questa battaglia. Lui è un grande giocatore, ma lo sono anche io. Vedremo come andranno le cose. Penso che i precedenti non contino tanto (il tedesco è avanti 8-1, ndr). Devo solo scendere in campo, crederci ed eseguire il mio piano tattico".
Tiafoe sulla questione tifo agli Us Open: "Preferisco il rumore costante"
Il 28enne nativo di Hyattsville esprime il suo parere anche sulla questione Us Open e sul pubblico, fin troppo numeroso nelle ultime edizioni: "Preferirei che ci fosse un rumore costante. È peggio quando non senti niente e improvvisamente avverti un rumore", ammette Tiafoe. "Oggi, per esempio, c'era silenzio e ho sentito una persona del pubblico parlare con un walkie-talkie. Mi ha disturbato in questo caso. In Nba o nel calcio c'è molto rumore. Da tifoso non ci fai nemmeno caso. Il tennista sta diventando così. È il massimo".
