Tien ai quarti di Indian Wells contro Sinner: "Lui ti toglie la racchetta dalle mani..."
I quarti di Indian Wells metteranno Sinner di fronte a Learner Tien, numero 27 del ranking mondiale. Lo statunitense si è guadagnato la super sfida contro il numero due del mondo grazie alla vittoria in rimonta contro Alejandro Davidovich Fokina, battuto 4-6 6-1 7-6 dopo aver salvato due match point. "È stata una partita durissima, non mi sentivo particolarmente bene quando sono entrato in campo, onestamente avevo la sensazione di avere poca energia. Però credo di aver fatto un buon lavoro restando nel match, continuando a lottare punto dopo punto, e poi nel terzo set sono riuscito ad alzare il livello. Sono davvero felice di essere riuscito a portarla a casa", ha spiegato Tien nell'intervista a Supertennis, che ora dovrà vedersela con Sinner per sperare di raggiungere la semifinale.
Tien: "Sinner ti toglie la racchetta di mano"
Tien si sta godendo il momento, la rimonta e la qualificazione. Si godrà anche le sensazioni che arriveranno dalla sfida con Jannik, consapevole che "sarà una partita durissima. Sia lui che Fonseca sono giocatori che colpiscono la palla in modo incredibile e quando giocano al massimo livello possono quasi toglierti la racchetta di mano. Sarà una grande sfida, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno".
Cosa significa Indian Wells per Tien
Per Tien Indian Wells ha un significato speciale: "Durante alcuni cambi campo, soprattutto nei momenti più difficili, mi capita di guardare verso il punto in cui ero seduto da bambino quando venivo qui a vedere il torneo. In quei momenti realizzo quanto sia speciale giocare proprio su questo campo. Questo torneo è sempre stato un sogno per me fin da quando ero piccolo. Essere qui a giocare davanti a questo pubblico è già qualcosa di incredibile: le vittorie sono quasi un bonus", ha concluso.