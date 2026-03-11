Tien ai quarti di Indian Wells contro Sinner: "Lui ti toglie la racchetta dalle mani..."

I quarti di Indian Wells metteranno Sinner di fronte a Learner Tien , numero 27 del ranking mondiale. Lo statunitense si è guadagnato la super sfida contro il numero due del mondo grazie alla vittoria in rimonta contro Alejandro Davidovich Fokina, battuto 4-6 6-1 7-6 dopo aver salvato due match point. "È stata una partita durissima, non mi sentivo particolarmente bene quando sono entrato in campo , onestamente avevo la sensazione di avere poca energia. Però credo di aver fatto un buon lavoro restando nel match, continuando a lottare punto dopo punto, e poi nel terzo set sono riuscito ad alzare il livello. Sono davvero felice di essere riuscito a portarla a casa", ha spiegato Tien nell'intervista a Supertennis, che ora dovrà vedersela con Sinner per sperare di raggiungere la semifinale.

Tien: "Sinner ti toglie la racchetta di mano"

Tien si sta godendo il momento, la rimonta e la qualificazione. Si godrà anche le sensazioni che arriveranno dalla sfida con Jannik, consapevole che "sarà una partita durissima. Sia lui che Fonseca sono giocatori che colpiscono la palla in modo incredibile e quando giocano al massimo livello possono quasi toglierti la racchetta di mano. Sarà una grande sfida, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno".

Cosa significa Indian Wells per Tien

Per Tien Indian Wells ha un significato speciale: "Durante alcuni cambi campo, soprattutto nei momenti più difficili, mi capita di guardare verso il punto in cui ero seduto da bambino quando venivo qui a vedere il torneo. In quei momenti realizzo quanto sia speciale giocare proprio su questo campo. Questo torneo è sempre stato un sogno per me fin da quando ero piccolo. Essere qui a giocare davanti a questo pubblico è già qualcosa di incredibile: le vittorie sono quasi un bonus", ha concluso.