Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tien ai quarti di Indian Wells contro Sinner: "Lui ti toglie la racchetta dalle mani..."

Lo statunitense si gode la qualificazione e si prepara alla super sfida contro Jannik: "Lavoro ogni giorno per partite come queste"
3 min
TagsTennissinnerindian wells

I quarti di Indian Wells metteranno Sinner di fronte a Learner Tien, numero 27 del ranking mondiale. Lo statunitense si è guadagnato la super sfida contro il numero due del mondo grazie alla vittoria in rimonta contro Alejandro Davidovich Fokina, battuto 4-6 6-1 7-6 dopo aver salvato due match point. "È stata una partita durissima, non mi sentivo particolarmente bene quando sono entrato in campo, onestamente avevo la sensazione di avere poca energia. Però credo di aver fatto un buon lavoro restando nel match, continuando a lottare punto dopo punto, e poi nel terzo set sono riuscito ad alzare il livello. Sono davvero felice di essere riuscito a portarla a casa", ha spiegato Tien nell'intervista a Supertennis, che ora dovrà vedersela con Sinner per sperare di raggiungere la semifinale.

Tien: "Sinner ti toglie la racchetta di mano"

Tien si sta godendo il momento, la rimonta e la qualificazione. Si godrà anche le sensazioni che arriveranno dalla sfida con Jannik, consapevole che "sarà una partita durissima. Sia lui che Fonseca sono giocatori che colpiscono la palla in modo incredibile e quando giocano al massimo livello possono quasi toglierti la racchetta di mano. Sarà una grande sfida, ma è proprio per giocare partite come queste che lavoriamo ogni giorno".

Cosa significa Indian Wells per Tien

Per Tien Indian Wells ha un significato speciale: "Durante alcuni cambi campo, soprattutto nei momenti più difficili, mi capita di guardare verso il punto in cui ero seduto da bambino quando venivo qui a vedere il torneo. In quei momenti realizzo quanto sia speciale giocare proprio su questo campo. Questo torneo è sempre stato un sogno per me fin da quando ero piccolo. Essere qui a giocare davanti a questo pubblico è già qualcosa di incredibile: le vittorie sono quasi un bonus", ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner: "Fonseca è già meglio di me"Sinner-Tien: quando si gioca e dove vederla in tv

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS