giovedì 12 marzo 2026
Draper copia Alcaraz a fine match: poca fantasia o un omaggio allo spagnolo?

Al termine del suo quarto di finale a Indian Wells, il britannico ha firmato la telecamera allo stesso modo di Carlos: c'è qualcosa dietro?
2 min
Tagsjack draperCarlos Alcaraz

C'è grande felicità nell'aria in occasione del Masters 1000 di Indian Wells: sarà mica un caso che lo chiamino il paradiso del tennis? Lo dimostrano le scritte sulla telecamera a fine match di Carlos Alcaraz e Jack Draper, entrambi approdati ai quarti di finale. Lo spagnolo ha superato in due comodi set (6-1 7-6) Casper Ruud, mentre il britannico ha vinto una battaglia di 2 ore e 35 minuti (4-6 6-4 7-6) contro Novak Djokovic. I loro prossimi avversari saranno rispettivamente Cameron Norrie e Daniil Medvedev: in caso di vittoria, si affronteranno poi in semifinale. A prescindere se ciò accadrà o meno, c'è già un filo che unisce Alcaraz e Draper. Al termine del suo incontro, il campione in carica del torneo ha preso in mano il pennarello e ha replicato quanto fatto da Carlos poche ore prima. Omaggio - magari alludendo proprio al possibile confronto in semifinale - oppure plagio?

Cosa hanno scritto sulla telecamera Alcaraz e Draper

È diventata presto virale la scritta dello spagnolo, che a fine match ha disegnato due linee rette e una mezzaluna. Tradotto: una faccina sorridente. In fin dei conti aveva da sorridere, avendo impiegato appena un'ora e mezza per superare un avversario che, diversamente da quanto aveva detto nell'ultima conferenza, non sembrava affatto Roger Federer. A distanza di circa quattro ore, quando Draper ha preso in mano il pennarello il risultato è stato lo stesso: uno smile. Il riferimento non è passato inosservato, al punto che sui social tutti l'hanno notato, ma è difficile biasimare anche il britannico: tornato poche settimane fa dopo un lungo infortunio, ha battuto in rimonta il tennista più vincente di tutti i tempi qualificandosi per i quarti. Magari non si sarà distinto per originalità, ma al termine di una battaglia del genere ha trovato il modo di esternare il suo entusiasmo in maniera eloquente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

