Alcaraz se la ride: travolge Norrie e si lascia andare a un'incredibile reazione dopo un colpo da sogno

Carlos Alcaraz ha chiuso il quadro delle semifinali a Indian Wells. Il numero uno del mondo nell'ultima sfida di quarti di finale ha avuto la meglio su Cameron Norrie, testa di serie numero 29 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 34 minuti di gioco. Per lo spagnolo, vincitore del torneo nel 2023 e nel 2024 si tratta della quinta semifiale consecutiva raggiunta in California: dall'altra parte della rete troverà ora Daniil Medvedev, che ha invece superato in due set su Jack Draper. Si tratta inoltre della sedicesima vittoria di fila dall'inizio della stagione per Carlos, che mai così bene era partito nel corso della sua carriera.