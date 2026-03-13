Sinner, il punto pazzesco a Indian Wells lascia di sasso Tien. Il pubblico sugli spalti non ci crede e reagisce così

Dopo la sconfitta rimediata nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik, Jannik Sinner sembra aver definitivamente voltato pagina. A Indian Wells , il numero due del mondo ha finalmente ritrovato il suo miglior tennis e i risultati cominciano a dargli ragione. Con un'altra prestazione di altissimo livello, l'azzurro ha staccato il pass per la semifinale del torneo della California battendo con un netto 6-1 6-2 Learner Tien in appena 67 minuti di gioco. A dividerlo dalla possibile finale con Carlos Alcaraz ci sarà ora per Jannik l'ostacolo Alexander Zverev .

Sinner, il colpo da campione contro Tien

Per Sinner c'è stato spazio anche per lo spettacolo e per colpi che hanno lasciato letteralmente a bocca aperta il pubblico presente sugli spalti del Centrale dell'Indian Wells Tennis Garden. L'azzurro, nel sesto gioco che gli ha regalato il doppio break nel primo set, si è infatti reso autore di un doppio recupero incredibile prima con il rovescio e poi con il dritto correndo da una parte all'altra del campo con un cambio di direzione che ha sorpreso lo stesso Tien, il quale ha poi sbagliato la volée successiva. Gli spettatori hanno senz'altro apprezzato e omaggiato Jannik con un applauso lughissimo.