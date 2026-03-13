Sinner scoppia a ridere in conferenza, poi sfida Zverev: "Secondo me cambierà un paio di cose"

È un Jannik Sinner sereno e soddisfatto quello che si è presentato in conferenza stampa dopo il successo conquistato su Learner Tien con il punteggio di 6-1 6-2 che gli ha permesso di approdare in semifinale a Indian Wells. La consueta conferenza post partita si è aperta tra le risate per il numero due del mondo, che appena entrato in sala stampa non è riuscito a trattenersi e ha poi spiegato ai giornalisti: "Stavo ridendo per qualcosa che è accaduto dietro le quinte con i miei amici", prima di rispondere alle domande sulla vittoria appena ottenuta e sul prossimo avversario che sarà Alexander Zverev. Questo il commento su Tien: "Mi sembra che stia migliorando molto. A prescindere dal risultato di oggi, penso che stia facendo grandi progressi. I suoi colpi da fondo stanno diventando più potenti. Anche fisicamente sta migliorando molto. In futuro sarà sicuramente un giocatore molto, molto difficile da battere. Lo ha già dimostrato in passato contro giocatori incredibili e lo sta dimostrando anche adesso. Sarà molto interessante vedere come si evolverà".