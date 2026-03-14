Indian Wells, Cobolli trionfa nel doppio misto con Bencic: ecco quanto ha guadagnato

Dopo l'eliminazione rimediata al terzo turno nel tabellone di singolare per mano di Frances Tiafoe , Flavio Cobolli è riuscito comunque a togliersi una soddisfazione a Indian Wells . Il tennista romano ha infatti conquistato il titolo nel doppio misto in coppia con la svizzera Belinda Bencic riuscendo a vincere la finale contro Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool , teste di serie numero 1 del tabellone, con il punteggio di 6-3 2-6 10-7 dopo poco più di un’ora di gioco. La coppia dell'azzurro succede nell'albo d'oro a Sara Errani e Andrea Vavassori , campioni nel 2025.

Cobolli, ecco quanto ha guadagnato

Era di 1 milione di dollari il montepremi totale del tabellone di doppio misto che ha visto al via 16 coppie tra cui Venus Williams al fianco del connazionale Christian Harrison e Stefanos Tsitsipas con Maria Sakkari. Aggiudicandosi il titolo, Cobolli e Bencic hanno guadagnato ben 360.000 dollari, mentre la coppia seconda classificata ne riceverà 160.000.