Quando torna in campo Sinner dopo il titolo a Indian Wells

Con la vittoria in finale su Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha conquistato a Indian Wells il titolo numero 25 della sua carriera, il primo di una stagione sin qui complicata che era iniziata con l'eliminazione rimediata nella semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic e quella nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik. Per l'azzurro si tratta anche del primo trionfo in assoluto nella rassegna della California, dove era riuscito prima di quest'anno a spingersi al massimo in semifinale.