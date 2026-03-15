Quando torna in campo Sinner dopo il titolo a Indian Wells
Con la vittoria in finale su Daniil Medvedev, Jannik Sinner ha conquistato a Indian Wells il titolo numero 25 della sua carriera, il primo di una stagione sin qui complicata che era iniziata con l'eliminazione rimediata nella semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic e quella nei quarti di finale di Doha contro Jakub Mensik. Per l'azzurro si tratta anche del primo trionfo in assoluto nella rassegna della California, dove era riuscito prima di quest'anno a spingersi al massimo in semifinale.
Quando torna in campo Sinner
Dopo il successo a Indian Wells, ci sarà poco tempo per festeggiare per Sinner, che dovrà subito preparare un nuovo torneo. Il numero due del mondo sarà infatti tra i protagonisti del Masters 1000 di Miami, in programma dal 18 al 29 marzo sul cemento dell'Hard Rock Stadium. L'azzurro ha già trionfato in Florida nel 2024 nella finale vinta contro Grigor Dimitrov e proverà senza dubbio a ripetersi: un'altra occasione importante per rosicchiare punti in classifica ad Alcaraz dopo la mancata partecipazione all'edizione del 2025 a causa della sospensione per il caso doping.