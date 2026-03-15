Sinner-Alcaraz, come cambia la corsa al numero 1 dopo Indian Wells
È finalmente arrivata la prima gioia stagionale di Jannik Sinner. A Indian Wells l'azzurro ha conquistato il primo titolo della sua stagione imponendosi nella finale con Daniil Medvedev, che aveva fatto saltare il banco in semifinale eliminando Carlos Alcaraz. Proprio nel torneo della California, lo spagnolo ha visto interrompersi a sedici la sua striscia di vittorie consecutive che era iniziata con i titoli all'Australian Open e a Doha. Con il penultimo atto raggiunto a Indian Wells, Alcaraz si è portato a quota 13.550 punti in classifica, mentre grazie al successo finale Sinner, che non aveva punti da difendere, sale a 11.400 e dunque a 2.150 lunghezze dal numero uno del mondo.
Come cambia la corsa al numero 1
La corsa alla prima posizione del ranking mondiale riprenderà a Miami, dove Alcaraz avrà solamente 10 punti da difendere dopo la sconfitta all'esordio nel 2025 contro David Goffin, mentre Sinner non avrà nulla da scartare dopo la mancata partecipazione dello scorso anno per la sospensione dovuta al caso doping. La lotta entrerà dunque nel vivo con l'inizio della stagione sul rosso, dove Alcaraz dovrà difendere 1.330 punti per la vittoria a Montecarlo e la finale all'Atp 500 di Barcellona, mentre Sinner avrà tutto da guadagnare fino al Masters 1000 di Roma. Il numero uno del mondo avrà poi in scadenza 3.000 punti tra Roma e Parigi contro i "soli" 1.950 di Sinner.