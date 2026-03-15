Sinner-Alcaraz, come cambia la corsa al numero 1 dopo Indian Wells

È finalmente arrivata la prima gioia stagionale di Jannik Sinner. A Indian Wells l'azzurro ha conquistato il primo titolo della sua stagione imponendosi nella finale con Daniil Medvedev, che aveva fatto saltare il banco in semifinale eliminando Carlos Alcaraz. Proprio nel torneo della California, lo spagnolo ha visto interrompersi a sedici la sua striscia di vittorie consecutive che era iniziata con i titoli all'Australian Open e a Doha. Con il penultimo atto raggiunto a Indian Wells, Alcaraz si è portato a quota 13.550 punti in classifica, mentre grazie al successo finale Sinner, che non aveva punti da difendere, sale a 11.400 e dunque a 2.150 lunghezze dal numero uno del mondo.