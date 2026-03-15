Sinner-Medvedev diretta Indian Wells: segui la finale LIVE

Jannik Sinner punta al titolo al Indian Wells Masters. Il tennista altoatesino, attuale numero 2 del mondo, ha conquistato ieri la finale battendo in semifinale Alexander Zverev. Questa sera, a partire dalle 22 (ora italiana), affronterà nell’atto conclusivo il russo Daniil Medvedev, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sul numero 1 del ranking Carlos Alcaraz. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

20:48

Sinner-Medvedev, i precedenti

L’ultimo confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev risale al novembre 2024, durante il round robin delle ATP Finals. In quell’occasione fu l’azzurro ad avere la meglio. Negli ultimi confronti diretti Sinner ha spesso avuto la meglio sul russo, vincendo otto delle ultime nove sfide disputate tra i due. Complessivamente, l’italiano è avanti 8-7 nei precedenti contro Medvedev.

20:40

Ranking, cosa succede con Sinner in finale

Daniil Medvedev ha eliminato Carlos Alcaraz in semifinale a Indian Wells Masters. Lo spagnolo chiuderà quindi il torneo con lo stesso bottino di punti con cui era arrivato in California, 13.550, dal momento che anche lo scorso anno si era fermato allo stesso turno. Situazione diversa invece per Jannik Sinner, che nel 2025 non aveva partecipato al Masters 1000 californiano e ha quindi potuto guadagnare punti preziosi in classifica. Con la finale conquistata, l’azzurro è salito a 11.050 punti nel ranking ATP; in caso di vittoria del torneo arriverebbe a 11.400, riducendo il distacco da Alcaraz a 2.150 punti e rilanciando la corsa al primo posto mondiale.

20:30

Sinner in campo per vincere Indian Wells

Jannik Sinner sfida Medvedev per il titolo del Masters 1000 di Indian Wells, in California. Si parte alle ore 22.

Indian Wells Tennis Garden