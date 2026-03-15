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lunedì 16 marzo 2026
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Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria a Indian Wells: la cifra è incredibile!

Il numero due del mondo, con il successo conquistato in finale su Daniil Medvedev, ha messo le mani sul primo trofeo della sua stagione
1 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 indian wells

A Indian Wells, Jannik Sinner ha ritrovato il sorriso. Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, il numero due del mondo ha conquistato il primo titolo del suo 2026 in un torneo nel quale non aveva mai trionfato prima. Decisiva la vittoria in finale su Daniil Medvedev che gli ha permesso non solo di mettere da parte 1000 punti per la classifica e di avvicinare Carlos Alcaraz nella corsa al numero 1, ma anche di guadagnare una cifra incredibile in termini di montepremi. Con il successo nel primo Masters 1000 della stagione, l'azzurro incasserà infatti 1.151.380 di dollari

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.110 (25 punti)

TERZO TURNO – $ 61.865 (50 punti)

QUARTO TURNO – $ 105.720 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 193.645 (200 punti)

SEMIFINALE – $ 340.190 (400 punti)

FINALISTA – $ 612.340 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.151.380 (1000 punti)

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