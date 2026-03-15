Sabalenka si prende la rivincita e batte Rybakina nella finale di Indian Wells
È Aryna Sabalenka a vincere il torneo Wta 1000 di Indian Wells. La bielorussa, numero 1 al mondo, ha superato Elena Rybakina in finale, aggiudicandosi il torneo californiano, dopo una finale combattuta e spettacolare.
Sabalenka, la vittoria arriva al tie-break
La bielorussa si impone con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 al termine di un terzo set combattuto punto per punto fino all'epilogo al tie-break finito 8-6. Per la Sabalenka si tratta di una rivincita contro la tennista kazaka, numero 3 del ranking Wta, che l'aveva recentemente battuta agli Australian Open a Melbourne.