Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabalenka si prende la rivincita e batte Rybakina nella finale di Indian Wells

Partita combattutissima in California, con la bielorussa che piega la kazaka solamente al tie-break del terzo set
1 min
Tagsindian wellsSabalenkaRybakina

È Aryna Sabalenka a vincere il torneo Wta 1000 di Indian Wells. La bielorussa, numero 1 al mondo, ha superato Elena Rybakina in finale, aggiudicandosi il torneo californiano, dopo una finale combattuta e spettacolare.

Sabalenka, la vittoria arriva al tie-break

La bielorussa si impone con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 al termine di un terzo set combattuto punto per punto fino all'epilogo al tie-break finito 8-6. Per la Sabalenka si tratta di una rivincita contro la tennista kazaka, numero 3 del ranking Wta, che l'aveva recentemente battuta agli Australian Open a Melbourne.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Il superfood di Vinicius prima delle partiteSabalenka, svelato il costo dell'anello di fidanzamento

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS