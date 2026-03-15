Sinner fa un colpo clamoroso e se la ride. Bertolucci estasiato: "Con una mano, non ci credo!"
Le magie di Sinner non ci bastano mai. Jannik è un generoso e ce ne regala sempre tante. Stavolta però, durante la finale di Indian Wells, ha esagerato: siamo nel primo set e Medvedev è avanti 6-5. Alla battuta c'è l'azzurro numero due al mondo che deve tenere il servizio per arrivare almeno al tie-break (poi vinto). Jannik è perfetto al servizio e sul 40-0 tira fuori dal cappello una magia assurda: il suo rovescio viene smorzato dal nastro, Medvedev ci si avventa scaricando un dritto imprendibile per tutti tranne per che l'altoatesino che gioca il jolly con un rovescio ad una mano. La traiettoria che ne esce è angolatissima e lascia di sasso l'avversario che non può far altro che ammirare il colpo da alieno di Jannik, aiutato anche da un pizzico di fortuna che non fa mai male.
Bertolucci e il commento sul colpo di Sinner
In cabina di commento la reazione di Paolo Bertolucci in diretta tv è estasiata: "Non ci credo, ma cosa ha fatto! Con una mano, poi. Assurdo". L'emozione nella voce dell'ex stella del tennis azzurro dice tutto. Ma, del resto, Sinner ci ha abituati fin troppo bene.