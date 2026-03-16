Miami, tutto pronto per il sorteggio: l'orario e i possibili avversari di Sinner
Dopo aver conquistato a Indian Wells il primo titolo della sua stagione battendo in finale Daniil Medvedev, per Jannik Sinner è già tempo di voltare pagina. Il numero due del mondo sarà infatti tra i protagonisti del Masters 1000 di Miami, torneo in programma sul cemento dell'Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. Per l'azzurro, che non avrà punti da difendere dopo la mancata partecipazione dello scorso anno dovuta alla sospensione per il caso doping, sarà un'altra occasione importante per provare a rosicchiare altri punti in classifica a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo avrà invece in scadenza solamente 10 punti dopo la sconfitta all'esordio dello scorso anno per mano di David Goffin. Il sorteggio del tabellone, che tra gli italiani vedrà al via anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini è in programma per oggi, lunedì 16 marzo, a partire dalle ore 18 italiane.
Il possibile cammino di Sinner
In qualità di testa di serie numero due del tabellone, Sinner potrà beneficiare di un bye per il primo turno e farà il suo esordio al secondo turno contro un giocatore non inserito tra le teste di serie. Al terzo turno l'azzurro potrebbe poi incrociare una testa di serie tra la 25 e la 32 tra cui spiccano i nomi di Jack Draper e Arthur Fils. Agli ottavi di finale possibile il derby con Flavio Cobolli, mentre ai quarti la sfida con una testa di serie tra la 5 e la 8. In un'eventuale semifinale Jannik potrebbe poi affrontare Alexander Zverev o Lorenzo Musetti, mentre il confronto da sogno contro Carlos Alcaraz sarebbe possibile solamente in finale.