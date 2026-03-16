Bertolucci e la battuta su Alcaraz dopo la vittoria di Sinner: "Distratto da Dua Lipa? Lei ha incontrato Sinner..."

Sono serviti due tie-break a Jannik Sinner per vincere la finale con Daniil Medvedev e conquistare nel Masters 1000 di Indian Wells il venticinquesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione. Un successo importante arrivato al momento giusto per scacciare via qualche dubbio che si era sollevato dopo le prime due deludenti uscite stagionali tra Australian Open e Doha. Del trionfo del numero due del mondo ha parlato anche Paolo Bertolucci, che ha commentato la diretta ed è poi intervenuto nel programma "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. "È stata una domenica fenomenale - le parole dell'ex campione azzurro -, iniziata all'alba con la Formula 1 e finita con la vittoria di Sinner. Meglio di così non si può. È stata una partita molto complicata, ma come sempre Jannik ha dimostrato di essere di un'altra categoria dal punto di vista mentale. È un giocatore di scacchi, al momento buono riesce sempre a dare il massimo".