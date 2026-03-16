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lunedì 16 marzo 2026
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Bertolucci e la battuta su Alcaraz dopo la vittoria di Sinner: "Distratto da Dua Lipa? Lei ha incontrato Sinner..."

L'ex tennista azzurro, oggi commentatore televisivo, ha parlato del successo conquistato da Jannik sul cemento di Indian Wells
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcarazpaolo bertolucci

Sono serviti due tie-break a Jannik Sinner per vincere la finale con Daniil Medvedev e conquistare nel Masters 1000 di Indian Wells il venticinquesimo titolo della sua carriera, il primo della stagione. Un successo importante arrivato al momento giusto per scacciare via qualche dubbio che si era sollevato dopo le prime due deludenti uscite stagionali tra Australian Open e Doha. Del trionfo del numero due del mondo ha parlato anche Paolo Bertolucci, che ha commentato la diretta ed è poi intervenuto nel programma "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. "È stata una domenica fenomenale - le parole dell'ex campione azzurro -, iniziata all'alba con la Formula 1 e finita con la vittoria di Sinner. Meglio di così non si può. È stata una partita molto complicata, ma come sempre Jannik ha dimostrato di essere di un'altra categoria dal punto di vista mentale. È un giocatore di scacchi, al momento buono riesce sempre a dare il massimo".

Bertolucci e la battuta su Alcaraz

Bertolucci ha poi parlato anche della sconfitta di Carlos Alcaraz, arresosi in semifinale a Medvedev dopo una prestazione decisamente sottotono. "Io mi sono distratto un attimo quando ho visto Charlize Theron sugli spalti - ha scherzato l'ex numero 12 del mondo -, ce n'erano tanti a Indian Wells tra attori, cantanti e miliardari. Alcaraz ha perso perché c'era Dua Lipa a vederlo? Mah, poi ho visto che in realtà lei ha incontrato Jannik".

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