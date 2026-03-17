Alcaraz, promessa mantenuta: ecco il nuovo tatuaggio sulla caviglia sinistra

Carlos Alcaraz ha completato il suo Grande Slam di tatuaggi. Dopo essere diventato il giocatore più giovane della storia a conquistare almeno una volta tutti e quattro i titoli Major grazie al successo ottenuto a inizio anno agli Australian Open, il numero uno del mondo ha mantenuto la promessa facendosi tatuare un canguro sulla caviglia sinistra. L'ultimo tatuaggio si aggiunge alla data della sua prima vittoria agli US Open, alla Statua della Libertà e al Ponte di Brooklyn, alla Torre Eiffel per il Roland Garros, alle fragole di Wimbledon che avevano rappresentato i primi tre trionfi Slam.