Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 17 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz, promessa mantenuta: ecco il nuovo tatuaggio sulla caviglia sinistra

Il numero uno del mondo ha completato la collezione dopo aver conquistato a inizio anno il primo Australian Open della sua carriera
1 min
TagsCarlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha completato il suo Grande Slam di tatuaggi. Dopo essere diventato il giocatore più giovane della storia a conquistare almeno una volta tutti e quattro i titoli Major grazie al successo ottenuto a inizio anno agli Australian Open, il numero uno del mondo ha mantenuto la promessa facendosi tatuare un canguro sulla caviglia sinistra. L'ultimo tatuaggio si aggiunge alla data della sua prima vittoria agli US Open, alla Statua della Libertà e al Ponte di Brooklyn, alla Torre Eiffel per il Roland Garros, alle fragole di Wimbledon che avevano rappresentato i primi tre trionfi Slam.

Alcaraz, obiettivo Coppa Davis

"Mi piacciono i tatuaggi discreti" - ha affermato Alcaraz, che si è sempre affidato al suo concittadino di Murcia, Ganga, famoso tatuatore che ha lavorato anche con LeBron James, Drake e Post Malone. Ora un nuovo obiettivo per il numero uno del mondo che sogna di conquistare la prestigiosa insalatiera d'argento con la sua Spagna: "Mi farei tatuare la Coppa Davis prima del Masters".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

A Parma il grande padel internazionaleAtp Miami, esordio morbido per Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS