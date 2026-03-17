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martedì 17 marzo 2026
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Santopadre: “Sinner ha perso due partite e si è rimesso in discussione, più di chi ne ha vinte 16 consecutive…”

L'attuale coach di Lorenzo Sonego, per anni al fianco di Matteo Berrettini, ha commentato la vittoria a Indian Wells del numero due del mondo
2 min
Tagsjannik sinnerVincenzo Santopadre

Dopo aver conquistato il primo titolo della sua stagione battendo Daniil Medvedev nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara all'esordio a Miami per provare a ripetersi e per completare il Sunshine Double. Il numero due del mondo farà il suo esordio nel torneo della Florida contro Damir Dzumhur o un qualificato. L'azzurro, dopo un avvio di stagione complicato che lo aveva visto capitolare in semifinale agli Australian Open e nei quarti di finale di Doha, sembra aver ritrovato fiducia e buone sensazioni. Tutto frutto del lavoro e della capacità di rimettersi in discussioe, come sottolineato da Vincenzo Santopadre.

Santopadre, il commento su Sinner

L'attuale coach di Lorenzo Sonego, per anni al fianco di Matteo Berrettini, sulla vittoria di Jannik ha spiegato: "Secondo me questa vittoria ha una valenza diversa, ma la matrice è sempre la stessa, ovvero il lavoro. È una vittoria dovuta al fatto che Jannik per fortuna ha perso un paio di partite e si è rimesso in discussione più di quanto non faccia un giocatore che è abituato a fare 16/17 vittorie consecutive. Lui trae beneficio dalla sconfitta, come tante volte ha detto e poi anche dimostrato sul campo. Probabilmente anche la fase finale della partita con Medvedev ne è la riprova perché aveva perso otto punti consecutivi e poi con il cuore, come ha indicato anche lui stesso al termine della partita, è riuscito a portarla a casa".

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