Furlan esalta Sinner: "Ha il dente avvelenato per Roma e Roland Garros. Ha vinto a Indian Wells grazie a..."

Una vittoria fondamentale per spazzare via qualche dubbio di troppo dopo un inizio di stagione difficile. A Indian Wells, Jannik Sinner si è finalmente sbloccato riuscendo a conquistare il primo titolo del suo 2026, il 25esimo della sua carriera. Un successo prestigioso che gli ha permesso anche di mettere le mani sull'unico grande trofeo che ancora gli mancava per quanto riguarda i tornei sul cemento. "Credo che Jannik non se ne sia mai andato - ha sottolineato Renzo Furlan in un intervento a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 -. Ci aspettavamo che vincesse nuovamente in Australia, in realtà ci aspettiamo che ogni torneo lo porti a casa, ma la concorrenza comunque è tosta. Grandissima vittoria a Indian Wells: era l’unico Masters 1000 che gli mancava sul cemento e lo ha centrato in maniera autoritaria. In più battendo un grande avversario come Medvedev, che era stato capace di eliminare Alcaraz".