Guerri Napoli Tennis Cup: ecco la data del sorteggio del tabellone principale

Sorteggio della Guerri Napoli Tennis Cup: ecco quando

Il tanto atteso sorteggio dell'evento campano avverrà il giorno prima dell'inizio del torneo. Le prime partite ci saranno domenica 22 marzo, mentre il sorteggio avverrà il 21 marzo alle ore 18:30; solo da quell'ora in poi, scopriremo quali saranno gli accoppiamenti degli azzurri in lista: Mattia Bellucci (n.94) e Francesco Maestrelli (n.114) che saranno teste di serie; in tabellone ci saranno anche Andrea Pellegrino (n.125 e finalista a Napoli nel 2021), Luca Nardi (n.135 e vincitore del torneo 2024), Francesco Passaro (n.140), Stefano Travaglia (n.166) e la promessa azzurra, il diciottenne siciliano Francesco Cinà. Il tabellone della Guerri Napoli Tennis Cup è formato da 21 giocatori dell’entry list, da 6 giocatori che si sono guadagnati l'accesso tramite le qualificazioni, 2 special exempt, cioè giocatori che a causa di altri impegni tennistici non hanno potuto partecipare alle qualificazioni e da 3 wild card, invitati speciali, che verranno annunciati nelle prossime settimane per provare a alzare ancora di più il livello del torneo.