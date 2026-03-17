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Incredibile Medvedev: dopo la finale con Sinner perde i bagagli, l'appello è virale © APS

Incredibile Medvedev: dopo la finale con Sinner perde i bagagli, l'appello è virale

Il tennista russo protagonista di una disavventura dopo il viaggio da Indian Wells a Miami: la richiesta d'aiuto alla compagnia aerea
1 min
TagsDaniil Medvedev

Una incredibile disavventura per Daniil Medvedev all'arrivo a Miami dopo la finale persa contro Jannik Sinner a Indian Wells. Reduce dalla sconfitta in due tie-break nell'ultimo atto del torneo della California, il tennista russo è arrivato a Miami ma si è ritrovato senza bagagli. Ha così deciso di lanciare via social un appello alla compagnia aerea "Nel mio volo da Palm Springs a Miami nessuna delle mie valigie è arrivata, potete aiutarmi. Mi servono per giocare..." - ha scritto. 

Medvedev, l'esordio a Miami

Dopo qualche stagione complicata, Medvedev sembra aver ritrovato all'inizio del 2026 le sensazioni dei tempi migliori. Il russo nel nuovo anno ha già conquistato un titolo, a Dubai, e raggiunto la finale a Indian Wells dopo aver superato in semifinale il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. A Miami Daniil avrà un'altra grande occasione per confermarsi ad alti livelli: la sua avventura inizierà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Aleksandar Kovacevic e Rei Sakamoto. 

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