Incredibile Medvedev: dopo la finale con Sinner perde i bagagli, l'appello è virale

Una incredibile disavventura per Daniil Medvedev all'arrivo a Miami dopo la finale persa contro Jannik Sinner a Indian Wells. Reduce dalla sconfitta in due tie-break nell'ultimo atto del torneo della California, il tennista russo è arrivato a Miami ma si è ritrovato senza bagagli. Ha così deciso di lanciare via social un appello alla compagnia aerea "Nel mio volo da Palm Springs a Miami nessuna delle mie valigie è arrivata, potete aiutarmi. Mi servono per giocare..." - ha scritto.