Incredibile Medvedev: dopo la finale con Sinner perde i bagagli, l'appello è virale
Una incredibile disavventura per Daniil Medvedev all'arrivo a Miami dopo la finale persa contro Jannik Sinner a Indian Wells. Reduce dalla sconfitta in due tie-break nell'ultimo atto del torneo della California, il tennista russo è arrivato a Miami ma si è ritrovato senza bagagli. Ha così deciso di lanciare via social un appello alla compagnia aerea "Nel mio volo da Palm Springs a Miami nessuna delle mie valigie è arrivata, potete aiutarmi. Mi servono per giocare..." - ha scritto.
Medvedev, l'esordio a Miami
Dopo qualche stagione complicata, Medvedev sembra aver ritrovato all'inizio del 2026 le sensazioni dei tempi migliori. Il russo nel nuovo anno ha già conquistato un titolo, a Dubai, e raggiunto la finale a Indian Wells dopo aver superato in semifinale il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. A Miami Daniil avrà un'altra grande occasione per confermarsi ad alti livelli: la sua avventura inizierà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Aleksandar Kovacevic e Rei Sakamoto.