Uno Slam a Roma, Binaghi: “Appena capiranno il vero valore…”

Cagliari - «A vere quattro italiani e un’italiana nei primi 18 al mondo conferma che siamo sulla strada giusta». Angelo Binaghi, nel “suo” circolo per la presentazione dell’Atp 175, coglie l’attimo. Smash e volée di qualità in arrivo sulla terra rossa del Tennis club Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio, la giornata della finale. Per il presidente di Federtennis e padel il bilancio è d’oro: «I risultati di Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi, che in passato hanno giocato qui, e Paolini, sono lo sprone per essere bravi nel promuovere, diffondere e organizzare i tornei. Senza scordare circoli, scuole e amatori». L’appuntamento, che nel 2024 ha visto Musetti in finale sconfitto da Navone, parte sospinto dal momento top vissuto dalla disciplina su scala mondiale. Con Martin Vassallo Arguello, responsabile tecnico del club, direttore del torneo ed ex 47 al mondo, l’evento cagliaritano si inserisce tra il 1000 di Madrid e gli Internazionali d’Italia. «Un’opportunità e un trampolino utile per il Foro Italico: in passato il torneo ha avuto Tiafoe, Fucsovics, Shelton, Cerundolo, Humbert e Cobolli. Il cut off era al n. 77 ATP, porteremo tanti italiani» aggiunge il presidente.

Per l’entry list del Sardegna Open, 205 mila euro di montepremi, si aspetta la prima settimana di aprile. Binaghi, con a fianco il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, gli assessore regionali Turismo e Sport, Franco Cuccureddu e Ilaria Portas, il presidente del Coni, Bruno Perra e l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Macciotta, ha definito l’evento «pari a un 250 Atp, il secondo per importanza in Italia dopo Roma: le Finals, pur disputandosi a Torino, non sono un torneo italiano».