Incredibile a Miami, non c’è posto per Fonseca: il suo match slitta al giorno dopo!

Il match di primo turno tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan sarebbe stato il piatto forte della giornata di mercoledì 18 marzo nel Masters 1000 di Miami, invece non andrà in scena. Nell'ordine di gioco diramato dal torneo, figurano infatti soltanto 15 match maschili e non 16: il grande assente è proprio quello tra il brasiliano e l'ungherese. Ufficialmente non è stata resa nota una motivazione, tuttavia la spiegazione appare piuttosto chiara. Il campo principale del Miami Open sarà indisponibile mercoledì a causa delle forti piogge che di recente hanno colpito la città. E gli organizzatori non hanno voluto programmare il match di Fonseca su un campo secondario. Sia per una questione economica, vista la massiccia presenza di tifosi brasiliani, sia per una questione logistica dato che questi stessi tifosi avrebbero preso d'assalto uno stadio più piccolo, provocando inevitabilmente disagi. Ricorderete ad esempio il match dello scorso Roland Garros tra Fonseca e Hurkacz in cui c'erano più persone in fila che sugli spalti del Campo 7.