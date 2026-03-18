Incredibile a Miami, non c’è posto per Fonseca: il suo match slitta al giorno dopo!
Il match di primo turno tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan sarebbe stato il piatto forte della giornata di mercoledì 18 marzo nel Masters 1000 di Miami, invece non andrà in scena. Nell'ordine di gioco diramato dal torneo, figurano infatti soltanto 15 match maschili e non 16: il grande assente è proprio quello tra il brasiliano e l'ungherese. Ufficialmente non è stata resa nota una motivazione, tuttavia la spiegazione appare piuttosto chiara. Il campo principale del Miami Open sarà indisponibile mercoledì a causa delle forti piogge che di recente hanno colpito la città. E gli organizzatori non hanno voluto programmare il match di Fonseca su un campo secondario. Sia per una questione economica, vista la massiccia presenza di tifosi brasiliani, sia per una questione logistica dato che questi stessi tifosi avrebbero preso d'assalto uno stadio più piccolo, provocando inevitabilmente disagi. Ricorderete ad esempio il match dello scorso Roland Garros tra Fonseca e Hurkacz in cui c'erano più persone in fila che sugli spalti del Campo 7.
Niente riposo per Fonseca o Marozsan
Pur essendo una scelta comprensibile, a essere penalizzato sarà proprio il vincitore del match. Colui tra Joao Fonseca e Fabian Marozsan che riuscirà a imporsi non potrà beneficiare del consueto giorno di riposo. Il motivo? I giocatori della parte alta del tabellone dovranno tornare in campo nella giornata di venerdì 20 marzo per l'impegno di secondo turno, ergo 24 ore dopo il match per uno dei due. E la beffa è doppia dato che l'avversario sarà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, il quale arriverà invece all'appuntamento riposato. Quantomeno il direttore del torneo James Blake ha mantenuto la parola: aveva detto che i match di Fonseca si sarebbero disputati sul campo principale ed è rimasto fedele alla linea nonostante l'incidente di percorso.