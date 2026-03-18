Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz e il caloroso abbraccio a Sinner a Miami: “Congratulazioni, campione!”

I due grandi rivali si sono incontrati in campo, dove Jannik ha svolto la prima sessione di allenamento, inizialmente annullata per maltempo, dopo soli due giorni dal trionfo a Indian Wells. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
2 min

Sinner è sceso subito in campo a Miami, due giorni dopo la vittoria a Indian Wells. Non c’è tempo da perdere, l’obiettivo è centrare il Sunshine Double centrato solo da sette giocatori finora. Inizialmente annullata per maltempo, la prima sessione è poi andata in scena. L’incontro con Alcaraz in Florida è stato da brividi. Il numero uno al mondo si è avvicinato a Sinner dicendogli, “Campione, congratulazioni!”. Poi si sono abbracciati e hanno scambiato due chiacchiere. Ormai non è un mistero che tra i due grandi rivali c’è un bellissimo rapporto. Nel frattempo a Miami è arrivato anche Medvedev, che dopo aver eliminato Alcaraz in semifinale ed essersi inchinato a Sinner in finale a Indian Wells, ha dovuto fronteggiare un piccolo contrattempo. La compagnia aerea su cui ha viaggiato dalla California alla Florida gli ha smarrito le valigie. Tutto risolto in breve tempo comunque.

 

 

Fissate le date del debutto di Sinner e Alcaraz

Nel 2026 ancora non si sono sfidati in finale, i fan sognano di vedere la prima della stagione a Miami. Intanto sono state fissate le date del debutto del numero uno e numero due al mondo. Jannik esordirà sabato 21 marzo con il vincente tra Dzumhur e Buse. Alcaraz invece giocherà la sua prima partita venerdì 20, e potrebbe trovarsi subito di fronte un ostacolo insidioso come il brasiliano Fonseca. Oggi, nella notte italiana (non prima dell'1.30), farà il suo esordio Matteo Berrettini contro il francese Alexandre Muller. Ieri intanto è andato in scena anche un allenamento tutto azzurro tra Cobolli e Musetti, che poi potrebbero trovarsi uno di fronte l'altro agli ottavi di finale. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Binaghi sullo Slam a RomaAncora nessuna finale Sinner-Alcaraz nel 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS