Alcaraz e il caloroso abbraccio a Sinner a Miami: “Congratulazioni, campione!”
Sinner è sceso subito in campo a Miami, due giorni dopo la vittoria a Indian Wells. Non c’è tempo da perdere, l’obiettivo è centrare il Sunshine Double centrato solo da sette giocatori finora. Inizialmente annullata per maltempo, la prima sessione è poi andata in scena. L’incontro con Alcaraz in Florida è stato da brividi. Il numero uno al mondo si è avvicinato a Sinner dicendogli, “Campione, congratulazioni!”. Poi si sono abbracciati e hanno scambiato due chiacchiere. Ormai non è un mistero che tra i due grandi rivali c’è un bellissimo rapporto. Nel frattempo a Miami è arrivato anche Medvedev, che dopo aver eliminato Alcaraz in semifinale ed essersi inchinato a Sinner in finale a Indian Wells, ha dovuto fronteggiare un piccolo contrattempo. La compagnia aerea su cui ha viaggiato dalla California alla Florida gli ha smarrito le valigie. Tutto risolto in breve tempo comunque.
Fissate le date del debutto di Sinner e Alcaraz
Nel 2026 ancora non si sono sfidati in finale, i fan sognano di vedere la prima della stagione a Miami. Intanto sono state fissate le date del debutto del numero uno e numero due al mondo. Jannik esordirà sabato 21 marzo con il vincente tra Dzumhur e Buse. Alcaraz invece giocherà la sua prima partita venerdì 20, e potrebbe trovarsi subito di fronte un ostacolo insidioso come il brasiliano Fonseca. Oggi, nella notte italiana (non prima dell'1.30), farà il suo esordio Matteo Berrettini contro il francese Alexandre Muller. Ieri intanto è andato in scena anche un allenamento tutto azzurro tra Cobolli e Musetti, che poi potrebbero trovarsi uno di fronte l'altro agli ottavi di finale.