Alcaraz e il caloroso abbraccio a Sinner a Miami: “Congratulazioni, campione!”

Sinner è sceso subito in campo a Miami, due giorni dopo la vittoria a Indian Wells. Non c’è tempo da perdere, l’obiettivo è centrare il Sunshine Double centrato solo da sette giocatori finora. Inizialmente annullata per maltempo, la prima sessione è poi andata in scena. L’incontro con Alcaraz in Florida è stato da brividi. Il numero uno al mondo si è avvicinato a Sinner dicendogli, “Campione, congratulazioni!”. Poi si sono abbracciati e hanno scambiato due chiacchiere. Ormai non è un mistero che tra i due grandi rivali c’è un bellissimo rapporto. Nel frattempo a Miami è arrivato anche Medvedev, che dopo aver eliminato Alcaraz in semifinale ed essersi inchinato a Sinner in finale a Indian Wells, ha dovuto fronteggiare un piccolo contrattempo. La compagnia aerea su cui ha viaggiato dalla California alla Florida gli ha smarrito le valigie. Tutto risolto in breve tempo comunque.