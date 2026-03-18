Rune spietato con Sinner e Alcaraz: "Vi dico la verità, così il tennis è davvero...."

Holger Rune non è affatto contento che dall'inizio del 2024 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stiano dominando il tennis , spartendosi tutti i titoli più importanti. Lo ha detto in una puntata del podcast "Tales of tennis", esprimendo con sincerità il suo pensiero sul duopolio che ha caratterizzato le ultime stagioni nel tour: "A dire il vero, quando ad arrivare in finale e a vincere tutto sono solo due ragazzi diventa noioso . Penso che abbiamo bisogno di più giocatori in grado di impensierirli: ma non in un solo torneo, bensì costantemente". Secondo Rune , uno di questi tennisti può essere lui stesso: " Ogni volta che scendo in campo contro di loro so di potercela fare e di avere una possibilità di batterli . Inoltre, ciò che mi motiva ancora di più è la consapevolezza che sia per Jannik che per Carlos sia scomodo affrontarmi".

Rune, quando torna e le ambizioni

Fermo dallo scorso ottobre a causa della rottura del tendine d'Achille, il giocatore di Gentofte ha parlato anche del processo di recupero: "La mia riabilitazione sta andando nella giusta direzione. Ho ripreso a correre e questo è un grande traguardo per me. In ottica futura tutto sembra andare per il meglio. Mi sento molto bene e sono ottimista: mi auguro di tornare presto in campo". Non si è però sbilanciato a livello di tempistiche: "Potrebbe essere alla fine della stagione sulla terra battuta oppure sull'erba. Dipende da quanto velocemente procederà la mia riabilitazione. Inoltre avrò bisogno di circa un mese di allenamento in campo prima di sentirmi pronto". Infine, ha ammesso che il suo obiettivo a lungo termine non è cambiato: "Voglio essere al vertice e vincere degli Slam: so di essere in grado di raggiungerlo. Ciò di cui ho bisogno è avere la mente lucida e le idee chiare su cosa fare".