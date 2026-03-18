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Musetti, decisione a sorpresa: salta il torneo di Miami

Il tennista carrarino non parteciperà all'Atp 1000 in programma negli Stati Uniti
1 min

Brutte notizie per Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino salterà il Masters 1000 di Miami a causa di un risentimento muscolare. Una notizia arrivata alla vigilia della partenza del torneo statunitense e che lacia di stucco tutti i tifosi. Il tennista azzurro era stato infatti inserito nel tabellone principale ed era uno dei più attesi.

Musetti, i risultati nel 2026

Musetti (costretto al forfait nei quarti di finale degli Australian Open quando era avanti 2-0 su Djokovic e battuto da Fucsovics ad Indian Wells nei 32esimi di finale) era in cerca di riscatto e puntava al torneo di Miami. Il numero cinque del mondo avrebbe dovuto debuttare direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra lo spagnolo Rafael Jodar (n.109) ed il tedesco Yannik Hanfmann (n.64).

Musetti, il motivo del forfait a Miami

Ma alla vigilia della partenza del torneo (che si disputerà sul cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida), Musetti ha alzato bandiera bianca. Alla base del suo forfait ci sarebbe un affaticamento muscolare, che gli ha precluso le possibilità di scendere in campo.

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