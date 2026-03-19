Draper da record con Sinner e Alcaraz, e li avvisa: “Hanno cambiato il tennis, ma gli altri ora sono stanchi”

Dopo l'infortunio che lo aveva messo praticamente fuori dai giochi nella parte finale della passata stagione, Jack Draper sembra essere tornato a competere ad altissimi livelli. Il tennista britannico ha dovuto rinunciare ad inizio anno agli Australian Open prima di riuscire a vincere la prima partita del suo 2026 contro Quentin Halys. Il vero primo grande risultato della stagione è arrivato però a Indian Wells , dove si è spinto fino ai quarti di finale dopo aver battuto anche Novak Djokovic agli ottavi di finale. Adesso pronto all'esordio a Miami, in conferenza stampa Draper ha parlato dei due giocatori che attualmente dominano la classifica mondiale, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner . Il britannico può vantare contro di loro un record piuttosto impressionante: è infatti uno dei pochi giocatori a non avere un bilancio negativo contro Sinner, mentre è riuscito a battere Alcaraz in ben due occasioni pur perdendo quattro dei loro incontri.

Draper avvisa Sinner e Alcaraz

"Noi giocatori sappiamo cosa stanno facendo Alcaraz e Sinner - ha detto Draper -, su cosa basano il loro gioco da quando hanno raggiunto la vetta, ormai da tempo. Arriva un punto in cui bisogna cambiare; non ci sono altre opzioni. Nomi come Medvedev, Zverev... saranno sicuramente stanchi di perdere nei turni finali dei tornei contro avversari molto aggressivi che cercano di chiudere i punti. Credo che sia così che si gioca a tennis oggi: bisogna scendere in campo per vincere, non lasciarsi sfuggire la vittoria. È così che la definirei. È fantastico che i tennisti vogliano cambiare; dimostra che c'è molta competitività e che i giocatori hanno fame di vittoria".