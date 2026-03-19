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Draper da record con Sinner e Alcaraz, e li avvisa: “Hanno cambiato il tennis, ma gli altri ora sono stanchi” © APS

Draper da record con Sinner e Alcaraz, e li avvisa: “Hanno cambiato il tennis, ma gli altri ora sono stanchi”

Il tennista britannico ha conquistato il primo grande risultato della sua stagione raggiungendo i quarti di finale a Indian Wells
2 min
Tagsjack draperjannik sinnerCarlos Alcaraz

Dopo l'infortunio che lo aveva messo praticamente fuori dai giochi nella parte finale della passata stagione, Jack Draper sembra essere tornato a competere ad altissimi livelli. Il tennista britannico ha dovuto rinunciare ad inizio anno agli Australian Open prima di riuscire a vincere la prima partita del suo 2026 contro Quentin Halys. Il vero primo grande risultato della stagione è arrivato però a Indian Wells, dove si è spinto fino ai quarti di finale dopo aver battuto anche Novak Djokovic agli ottavi di finale. Adesso pronto all'esordio a Miami, in conferenza stampa Draper ha parlato dei due giocatori che attualmente dominano la classifica mondiale, ovvero Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il britannico può vantare contro di loro un record piuttosto impressionante: è infatti uno dei pochi giocatori a non avere un bilancio negativo contro Sinner, mentre è riuscito a battere Alcaraz in ben due occasioni pur perdendo quattro dei loro incontri.

Draper avvisa Sinner e Alcaraz

"Noi giocatori sappiamo cosa stanno facendo Alcaraz e Sinner - ha detto Draper -, su cosa basano il loro gioco da quando hanno raggiunto la vetta, ormai da tempo. Arriva un punto in cui bisogna cambiare; non ci sono altre opzioni. Nomi come Medvedev, Zverev... saranno sicuramente stanchi di perdere nei turni finali dei tornei contro avversari molto aggressivi che cercano di chiudere i punti. Credo che sia così che si gioca a tennis oggi: bisogna scendere in campo per vincere, non lasciarsi sfuggire la vittoria. È così che la definirei. È fantastico che i tennisti vogliano cambiare; dimostra che c'è molta competitività e che i giocatori hanno fame di vittoria".

 

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